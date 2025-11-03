 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 03 novembre 2025, 13:13

Ancora un grave incidente a Cherasco:  motociclista finisce contro un camion

Lo scontro lungo la Provinciale 661, nei pressi dell’isola ecologica. Sul posto 118 e Polizia Locale

Il tratto teatro dell'incidente

Il tratto teatro dell'incidente

Un nuovo grave incidente si è verificato questa mattina, lunedì 3 novembre, sulle strade di Cherasco, lo scorso giovedì 30 ottobre teatro del sinistro costato la vita al 52enne braidese Gianpaolo Cerrina.

Due i veicoli coinvolti nello scontro verificatosi questa volta lungo via Stura, sulla Provinciale 661, nei pressi dell’isola ecologica.

Qui una motocicletta Honda è andata a sbattere violentemente contro un camion cassonato che stava svoltando.

Il conducente della motocicletta ha riportato lesioni, ma non è fortunatamente in pericolo di vita. In suo soccorso sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118 e la Polizia Locale di Cherasco per i rilievi del caso, utili a ricostruire la corretta dinamica del sinistro, e per la gestione della viabilità, in quel momento caratterizzata da traffico elevato.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium