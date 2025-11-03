Ancora un grave incidente a Cherasco:  motociclista finisce contro un camion

Un nuovo grave incidente si è verificato questa mattina, lunedì 3 novembre, sulle strade di Cherasco, lo scorso giovedì 30 ottobre teatro del sinistro costato la vita al 52enne braidese Gianpaolo Cerrina.

Due i veicoli coinvolti nello scontro verificatosi questa volta lungo via Stura, sulla Provinciale 661, nei pressi dell’isola ecologica.

Qui una motocicletta Honda è andata a sbattere violentemente contro un camion cassonato che stava svoltando.

Il conducente della motocicletta ha riportato lesioni, ma non è fortunatamente in pericolo di vita. In suo soccorso sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118 e la Polizia Locale di Cherasco per i rilievi del caso, utili a ricostruire la corretta dinamica del sinistro, e per la gestione della viabilità, in quel momento caratterizzata da traffico elevato.