Fuori pericolo il motociclista astigiano travolto nel dehors di una pasticceria albese

I medici del Cto di Torino che lo hanno in cura hanno sciolto la prognosi per il motociclista astigiano vittima del grave incidente avvenuto una settimana fa in corso Cortemilia ad Alba. Il paziente, un sessantenne residente in una frazione alle porte di Asti, resta ricoverato in terapia intensiva, ma è sveglio e cosciente.

Nell'impatto l'uomo ha riportato lesioni molto rilevanti, tra cui la subamputazione di un arto inferiore, ovvero il distacco parziale dell'arto avvenuto a causa del trauma. Le sue condizioni rimangono comunque molto gravi, tant'è che la prognosi per lui è di 120 giorni.

L'incidente - che lo ha visto coinvolto insieme alla moglie, miracolosamente rimasta pressoché illesa, con cui si trovava ad Alba per una gita fuoriporta in moto - è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 27 ottobre, poco prima delle 14. Secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale di Alba, giunta sul posto insieme a pattuglie dei carabinieri, un'automobile guidata da un uomo di 85 anni stava percorrendo strada Croci in discesa quando, per motivi in fase di accertamento, il conducente ha perso improvvisamente il controllo del veicolo.

L'auto ha attraversato corso Cortemilia, finendo la sua corsa sul marciapiede e travolgendo tavolini e persone presenti davanti al dehors della panetteria e pasticceria "Il Forno di Bosio". L'impatto ha visto il coinvolgimento di tre persone, tutte intorno ai 60 anni, e come accennato ad avere la peggio è stato l'astigiano, che si trovava accanto alla sua moto. In considerazione della gravità delle lesioni riportate, con particolare riguardo per il trauma subito alla gamba sinistra, i soccorritori ne hanno disposto l'immediato trasferimento in elicottero al Cto.

Le altre due persone sottoposte alle cure dei sanitari, ovvero la già citata moglie dell'uomo e un'altra donna che si trovava all'interno dell'auto senza controllo, hanno riportato solo lievi lesioni. Infine completamente illeso l'anziano automobilista, riaccompagnato a casa in stato di shock.

Nel video seguente l'area poco dopo l'incidente.