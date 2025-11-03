IL METEO DELLA SETTIMANA / Tempo stabile e senza precipitazioni, l'autunno prosegue asciutto

L'autunno continua a essere avaro di precipitazioni importanti almeno sul Piemonte pianeggiante, e anche nei prossimi giorni la stabilità la farà da padrone grazie ad una rimonta dell'alta pressione nordafricana. Le temperature tuttavia saranno rappresentative del mese di novembre.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 3 a giovedì 6 novembre.

Il cielo si presenterà in generale sereno o poco nuvoloso, con nebbie notturne e di prima mattina sulle zone pianeggianti più basse del Piemonte.

Le temperature saranno in linea con il periodo con massime comprese tra 15 e 19 °C, in leggerissima tendenza a calare nel corso dei giorni. Le minime saranno comprese tra 4 e 8 °C su pianure, fino 10/12 °C su coste liguri.

Venti in generale assenti o deboli variabili. solo oggi in Liguria ancora venti settentrionali moderati in attenuzione dal pomeriggio.

Da venerdì 7 novembre.

Una bassa pressione in entrata da ovest potrebbe portare una rapida e debole perturbazione, ma al momento sembra un'ipotesi remota in quanto tale sistema dovrebbe passare più a sud e colpire il centro-sud del paese. Comunque da li in poi le correnti sudoccidentali renderanno il tempo più instabile, per cui ci attendiamo un fine settimana più grigio.

