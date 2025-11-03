Nuovo bonus mamme: fino a 480 euro l’anno per le lavoratrici con almeno due figli

Con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, l’Inps ha illustrato nel dettaglio la disciplina del “Nuovo bonus mamme”, un contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno due figli. La misura, introdotta dal decreto-legge n. 95/2025 e convertita nella legge 8 agosto 2025 n. 118, sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo previsto, che entrerà in vigore solo nel 2026.

Il bonus potrà essere richiesto dalle madri con due figli, fino al compimento dei dieci anni del secondo, e dalle madri con tre o più figli, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo. Restano escluse le lavoratrici con tre o più figli titolari di contratto a tempo indeterminato, che continueranno invece a beneficiare dell’esonero contributivo IVS previsto dalla legge di Bilancio 2024.

Potranno accedere al contributo sia le lavoratrici dipendenti, pubbliche e private (con l’esclusione del lavoro domestico), sia le autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata. Il requisito economico prevede un reddito da lavoro annuo non superiore ai 40.000 euro.

L’importo, pari a 40 euro mensili e quindi fino a un massimo di 480 euro annui, sarà esentasse e non rilevante ai fini ISEE. L’Inps provvederà al pagamento in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025, oppure entro febbraio 2026 per le domande che non verranno liquidate entro la fine dell’anno.

Le lavoratrici interessate dovranno presentare domanda all’Inps entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare. Considerato che la scadenza ordinaria del 7 dicembre cade di domenica e che l’8 dicembre è festivo, il termine utile per la presentazione è fissato al 9 dicembre 2025. Chi maturerà i requisiti successivamente potrà presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026, purché non oltre il 31 dicembre 2025.

Il bonus rappresenta un sostegno economico aggiuntivo rivolto alle madri lavoratrici, in attesa dell’avvio dell’esonero contributivo strutturale previsto per l’anno successivo.