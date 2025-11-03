Domani 4 novembre il Comune di Saluzzo invita alla Festa dell’Unità nazionale

Domani, martedì 4 novembre il Comune di Saluzzo organizza le celebrazioni della Festa dell’Unità nazionale, delle Forze armate e 107° anniversario della fine della Prima guerra mondiale.

Il ritrovo è fissato alle 10,30 in piazza Vittorio Veneto (alla stazione ferroviaria) per l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro al monumento dei Caduti di tutte le guerre.

L’Amministrazione civica del sindaco Franco Demaria ha invitato le associazioni combattentistiche e d’arma ed è in programma l’intervento degli studenti dell’Istituto comprensivo “Rosa bianca”.

Per l’occasione è stata scelta una citazione del Presidente della Repubblica Sergio Matterella: “Ora più che mai i simboli della Repubblica Italiana, in cui gli italiani si riconoscono, ci inducono a riflettere sull’importanza della libertà, della democrazia, sul valore dei diritti dell’uomo, primo dei quali il diritto a vivere in pace”.

In vista di questa festa nazionale si invitano tutti i saluzzesi a partecipare e ad esporre il Tricolore sui balconi e dalle finestre.