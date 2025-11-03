Domenica 9 novembre l’ultimo appuntamento dell’anno con la Wine Experience al WiMu di Barolo

L’autunno è il tempo in cui le colline si accendono di sfumature dorate e il vino diventa racconto. Con l’ultimo appuntamento dell’anno, in programma domenica 9 novembre alle ore 11.00, il WiMu – Museo del Vino a Barolo invita il pubblico a vivere un’esperienza sensoriale che unisce conoscenza ed emozione: la Wine Experience, un viaggio tra i segreti della viticoltura e la magia del paesaggio delle Langhe.

Il format, ormai consolidato, accompagna i partecipanti alla scoperta del vino attraverso i cinque sensi. Si parte dai suoi ingredienti fondamentali e dai terreni in cui nasce, per arrivare alla mappa delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MGA) che disegnano l’identità del territorio. Durante il percorso, si potranno osservare le terre, le loro differenze cromatiche e comprendere quanto il suolo influisca sul carattere del vino. L’esperienza si snoda tra profumi, consistenze e suggestioni, richiamando il paesaggio culturale e umano delle Langhe patrimonio UNESCO.

Si impara a riconoscere la voce del vino: come il terreno modella il suo carattere, come la luce influisce sul colore, come ogni aroma racconta la stagione in cui è nato. La degustazione finale di un calice di Barolo DOCG diventa così un momento di sintesi, in cui il sapere acquisito incontra la percezione sensoriale e il piacere dell’ascolto di sé. Il percorso, della durata di circa un’ora, si conclude all’interno del Museo del Vino, ospitato nel Castello comunale Falletti di Barolo e ideato dall’architetto François Confino come un itinerario immersivo tra tradizioni e sensazioni.

Il costo della Wine Experience è di 16 euro, comprensivo dell’attività didattica, dell’assaggio e dell’ingresso al museo con visita libera, utilizzabile in qualsiasi orario dopo l’attività, che durerà circa un’ora. I possessori dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte sostengono il solo costo dell’attività (7 euro).

Le prenotazioni sono fortemente consigliate, scrivendo a info@wimubarolo.it o telefonando al numero 0173/386697.