“L’hai na bela fia”: sabato 8 novembre all'Auditorium di Marene

Dopo l’appuntamento gremito di due settimane fa con la commedia della Compagnia di Carmagnola, nella serata di sabato 8 novembre la Compania Teatral Moreteisa La Menodrammatica presenterà la commedia brillante in due atti “L’hai na bela fia”.

Si tratta di un gradito ritorno sulla scena marenese di un gruppo di artisti dialettali che ha già riscosso un grande successo lo scorso febbraio quando si presentò per la prima volta sul palco dell’Auditorium di Marene.

Ancora una volta la sapiente brillantezza nello sviluppo di una storia di provincia raccontata in chiave umoristica da attori eccellenti la farà da padrone e porterà indubbiamente risate ed applausi a chi assisterà allo spettacolo.

La Compagnia morettese è attiva da anni nella produzione e realizzazione di commedie dialettali ed anche questa volta ha fatto centro grazie ad un connubio di capacità espressive che si incastrano alla perfezione tra loro.

Anche questo appuntamento è realizzato grazie al sostegno ed il contributo della Fondazione CRS e della Cassa di Risparmio di Savigliano, del Comune di Marene.

Un ringraziamento particolare va anche alla Pro Loco, al Circolo Noi, alla Biblioteca ed alla Parrocchia di Marene che sostengono da anni il progetto culturale dell’Auditorium.

Per la prenotazione del posto è sufficiente accedere a https://www.eventbrite.com/e/biglietti-lhai-na-bela-fia-1778538860609 oppure rivolgendosi in Biblioteca durante gli orari di apertura della stessa.

Per informazioni ci si può rivolgere alla mail auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com