Stati Generali della Valle Stura: lunedì 10 novembre a Demonte si parla di volontariato

Lunedì 10 novembre la Sala Consiliare del Comune di Demonte (via Martiri e Caduti per la Libertà 13) ospita alle ore 17.30 l’ultimo incontro degli Stati Generali della Valle Stura, che ha per tema il volontariato e l’associazionismo. Durante la riunione verranno analizzati lo stato dell’associazionismo in valle, le strategie per incentivare l’adesione dei cittadini alle attività di volontariato, le prospettive di collaborazione tra associazioni e le opportunità legate a raccolte fondi e progettazione condivisa.

L’obiettivo è individuare soluzioni concrete per sostenere e rafforzare un settore che ha un ruolo fondamentale nella coesione e nella vitalità della comunità locale. L’appuntamento è aperto a tutte le persone interessate ed è rivolto in particolare alle numerose realtà associative presenti sul territorio. La riunione sarà introdotta dai saluti istituzionali del presidente dell’Unione Montana Valle Stura Loris Emanuel, affiancato dall’assessore all’Associazionismo e Volontariato Massimo Draperi.

«Il volontariato è un pilastro insostituibile per un territorio ampio e dalle notevoli complessità come il nostro – dichiarano Loris Emanuel e Massimo Draperi –. Il valore di ciò che le associazioni fanno quotidianamente è enorme, e l’intento di questo incontro è quello di ascoltare, raccogliere idee e progettare insieme i prossimi passi».

Il territorio della Valle Stura può contare su un tessuto associativo ampio e diversificato, che comprende quasi trenta diverse realtà attive in vari ambiti, dall’organizzazione di eventi alla promozione culturale, dalla tutela dell’ambiente alla cura alle persone.