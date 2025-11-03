Il presidente della Provincia Robaldo incontra il Sindaco di Neive: confronto sulle priorità del territorio

Il Presidente Luca Robaldo ha incontrato questa mattina presso il palazzo della Provincia il Sindaco di Neive, Paolo Piccinelli, per un confronto sulla programmazione dei futuri interventi nel territorio comunale e sulle priorità infrastrutturali e amministrative che interessano l’area.

L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale e di dialogo costruttivo, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra la Provincia e il Comune in vista delle progettualità in corso e di quelle future.

"Il confronto con i Sindaci è fondamentale per costruire insieme una visione di sviluppo concreta e condivisa. – ha dichiarato Robaldo – La Provincia di Cuneo dialoga costantemente con i Comuni per pianificare in modo condiviso le future opere e consolidare la rete istituzionale al servizio del territorio, così da migliorare giorno dopo giorno la qualità della vita delle nostre comunità".