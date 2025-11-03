A Rifreddo si cercano volontari per la colletta alimentare di sabato 15 novembre

Il Comune di Rifreddo, convinto che donare parte della propria spesa sia un bel modo per dimostrare sensibilità verso chi purtroppo non è fortunato, parteciperà alla giornata nazionale della colletta alimentare di sabato 15 novembre.

L’idea di raccogliere alimenti all’uscita dei negozi nasce nel 1987 in Francia e via via si diffonde in tutta Europa consentendo di raccogliere negli ultimi anni quantità di viveri davvero straordinarie.

Viveri che vengono poi gestiti dal banco alimentare in modo da aiutare che ne ha bisogno. Per dare un'idea di cos'è la colletta alimentare oggi in Italia, basti pensare che l’anno scorso sono state raccolte circa 8 mila tonnellate di alimenti (oltre 5 milioni di italiano hanno partecipato alla donazione), coinvolti più di 150.000 volontari e 12 mila punti vendita.

Alimenti che poi sono stati distribuiti a strutture caritative tra cui mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà e centri d’accoglienza: più di 2 milioni le persone aiutate.

Per ciò che riguarda Rifreddo, la raccolta avverrà nei negozi per l’intera giornata di sabato.

Pensando all'evento occorre poi ricordarsi che un italiano su dieci soffre di povertà alimentare e che in soli sette anni, a causa della crisi economica, la povertà assoluta è quasi triplicata.

Un motivo in più, non solo per donare, ma anche per partecipare alla giornata da protagonista.