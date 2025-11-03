BASKET / La Pallacanestro Farigliano fa tre su tre

Tris di vittorie per le squadre U17 Gold della Pallacanestro Farigliano.

Under 17 Gold

Area Pro 50

PF 72

11-27. 22-41. 36-59

Terza vittoria stagionale sul sempre ostico campo di Rivalta contro una tenace squadra di casa. Nuovamente una partita da alti e bassi: la PF alterna momenti di intensità e attenzione ad altri di poca lucidità. La tenacia e la fisicità dei ragazzi fariglianesi riescono comunque, in queste fasi, a limitare i danni e a vincere.

PF. Alberione, Avico, Bianciotto, Cillario, Grosso, Lasagna, Massano, Porro, Racca, Scarano, Taricco, Zavattero Bottero. All. Alfero, Alberione, Giachello.

Under 15 Gold

PF 77

Gators Sav. 57

15-17. 36-33. 55-47

Prestazione solida e di grande carattere per l’Under 15 della PF, che giovedì supera tra le mura amiche i Gators Savigliano. La gara resta equilibrata solo nei primi dieci minuti, poi i padroni di casa prendono in mano il match. Dopo un primo quarto chiuso addirittura in svantaggio (15-17), Farigliano alza il ritmo nel secondo parziale, trovando fluidità offensiva e precisione dall’arco: il 21-16 di parziale permette ai locali di andare all’intervallo lungo avanti di tre lunghezze. Nel terzo periodo la PF continua a macinare gioco (19-14), costruendo un margine rassicurante; nell’ultimo quarto arriva la spallata decisiva, con un 22-10 senza appello che chiude definitivamente la partita e sancisce il +20 finale.

PF. Cerato, Novarese, Viara, Tedesco, Galleano, Sartirano, Occelli, Demaria, Musso, Taricco, Reineri, Gavrilovic. All. Occelli, Pecchenino.

Pall. Grugliasco 77

PF 73

16-16, 26-34, 40-48, 63-63

Partita vibrante a Grugliasco per la PF Under 15 Gold, che dopo una gara equilibrata e intensa cede solo all’overtime per 77-73. Dopo un primo quarto in parità (16-16), i ragazzi di Occelli e Pecchenino allungano nel secondo (18-10) e tengono bene fino all’ultimo periodo, quando Grugliasco rimonta e porta la sfida ai supplementari (63-63). Nel tempo extra i locali sono più lucidi, ma la PF esce dal campo tra gli applausi.

PF. Cerato, Novarese, Viara, Tedesco, Galleano, Sartirano, Occelli, Musso, Taricco, Reineri, Gavrilovic. All. Occelli, Pecchenino.

Under 13 Gold

Saluzzo 55

PF 51

Trasferta a Saluzzo per l’Under 13, in campo con cinque atleti sotto leva. La PF si presenta bene e fa subito suo il primo parziale (8-10), ma nel secondo periodo Saluzzo è molto più propositiva e la PF fatica a contenere il contropiede avversario, cedendo dopo 20 minuti sul 30-26. Dopo la pausa lunga, Farigliano ripropone nuovamente un ottimo gioco e recupera subito il divario, ma tre triple consecutive dei locali ricacciano indietro i fariglianesi, chiudendo il quarto sul 45-38. L’ultimo parziale è decisivo: i fariglianesi recuperano fino al -1, ma i locali sono più abili a sfruttare gli errori avversari e chiudono sul 55-51.

PF. Cappellino, Barbiero, Hincu, Jovanovic, Giordano, Gallo, Onorato, Musso, Voinovski, Raineri. All. Sappa, Giachello, Schellino.