CALCIO ECCELLENZA / Gyimah risponde ad Angaramo, 1-1 tra Fossano e Cuneo: Bianco e Fresia nel post match [VIDEO]

È finita 1-1, tra Fossano Calcio 1919 e AC Cuneo 1905, la sfida valevole per la nona giornata del girone B del campionato di Eccellenza.
A decidere l’incontro allo stadio “Angelo Pochissimo” sono state le reti di Angaramo (19’) e Gyimah (85’).
Il Cuneo sale così a 20 punti mentre il Fossano arriva a quota 16; guida la classifica l’Alessandria (25).
Prossimo appuntamento per il Fossano sabato 8 in casa della capolista Alessandria (h. 14:30).
(Paolo Fresia, allenatore Fossano)
Decima giornata di campionato che proseguirà domenica 9 quando allo stadio “Paschiero” di Cuneo arriverà l’Albese, fischio d’inizio alle 14:30.
Le dichiarazioni dei due allenatori, Bianco e Fresia, al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)