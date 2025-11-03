Il presidente nazionale del Csi a Cuneo per celebrare gli 80 anni del comitato locale

Venerdì 14 novembre alle 21, presso il salone parrocchiale del quartiere San Paolo di Cuneo (via B. Fenoglio, 47), è in programma l’incontro dal titolo “Lo sport: opportunità per crescere insieme”.

L’appuntamento, promosso in occasione degli 80 anni del Csi Cuneo, per celebrare insieme un cammino di crescita e condivisione attraverso lo sport, vedrà la partecipazione del presidente nazionale del Csi, Vittorio Bosio.

L’evento si inserisce all’interno del programma di “Camminare insieme”, il percorso di analisi e di testimonianza promosso in collaborazione con il settore Cultura della Diocesi di Cuneo-Fossano.

L’ingresso all’incontro è gratuito per tutti i tesserati al Csi Cuneo, con prenotazione obbligatoria iscrivendosi al link https://forms.gle/3a7QjjVEfo7RVe9q7. Per maggiori informazioni, scrivere a segreteria@csicuneo.it o contattare il numero 0171/693703.

“Celebrare gli 80 anni del Csi Cuneo significa ripercorrere una storia fatta di persone, comunità e passione educativa – dichiara il presidente del Csi Cuneo, Mauro Tomatis -. In questi decenni lo sport è stato per noi molto più di un gioco: è stato un mezzo di crescita umana, di inclusione e di dialogo, capace di unire generazioni e territori diversi. Oggi più che mai crediamo che lo sport debba essere un’esperienza che educa alla relazione, alla responsabilità e al rispetto, valori fondamentali per costruire una società più giusta e solidale. L’incontro proposto vuole proprio ricordarci questo: che lo sport è bello quando si vive insieme, quando diventa cammino condiviso e strumento di speranza per i più giovani e per le nostre comunità”.

Il Centro Sportivo Italiano – comitato di Cuneo (Csi Cuneo) è un’associazione senza scopo di lucro che, dal 1945, promuove sul territorio provinciale uno sport a misura di persona, fondato sui valori dell’educazione, della crescita individuale e collettiva, dell’impegno e dell’aggregazione sociale. Ispirandosi alla visione cristiana dell’uomo e della storia, il Csi di Cuneo pone al centro della propria azione la dignità della persona, valorizzando lo sport come strumento educativo e sociale, capace di formare cittadini consapevoli, solidali e partecipi della vita della comunità. Nel corso dei suoi 80 anni di attività, il Csi di Cuneo ha costruito una presenza capillare sul territorio provinciale, sostenendo società sportive, oratori, parrocchie, scuole e gruppi associativi. L’obiettivo è sempre stato quello di promuovere lo sport per tutti, con particolare attenzione ai giovani, alle famiglie e alle realtà più fragili, offrendo opportunità di crescita attraverso il gioco, la competizione leale e la condivisione.

Nelle ultime 25 stagioni al Csi di Cuneo si sono tesserate 220mila persone tra atleti, allenatori e dirigenti. Nello stesso periodo si sono affiliate 3.300 società che partecipano con le loro squadre ai campionati di calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5, pallavolo, minivolley, pallacanestro, tennis tavolo e padel. Per la stagione in corso sono ben 42 i campionati attivati dal Csi Cuneo. Nel corso della scorsa stagione sportiva 2024/2025, il Csi di Cuneo ha raggiunto con 12.847 iscritti il nuovo record di tesserati della propria storia.