Tennistavolo: atleti dell'A4 Verzuolo protagonisti e Villadossola

Si è disputata domenica 2 novembre, a Villadossola, la prima prova regionale di qualificazione ai campionati italiani giovanili di tennistavolo.

La manifestazione ha visto in campo diversi atleti dell’A4 Verzuolo.

I migliori risultati li hanno ottenuti Melissa Marku ed Alice Rivoira che sono salite sul gradino più alto del podio. Melissa si è imposta nella categoria Under 15, gara che ha visto tra le protagoniste anche Caterina Cavallera, piazzatasi in terza posizione. Alice ha invece trionfato nella categoria Under 13, gara dominata dalle giovani atlete dell’A4 che ha visto Marta Garello e Giulia Aglì salire rispettivamente sul 2° e 3° gradino del podio.

In campo maschile nessun atleta verzuolese è riuscito ad imporsi, ma hanno conquistato la medaglia d’argento Ettore Casonato (Under 15) e Simone Garello (Under 19).

Sono inoltre saliti sul 3° gradino del podio Xu Ke Xuan (Under 11), Carlo Cesano (Under 17) ed Andrea Garello (Under 19).

Buoni piazzamenti sono stati conquistati anche da Elia Barbero e Gabriele Rosso che hanno raggiunto i quarti di finale nelle rispettive gare.

La seconda prova valida per le qualificazioni ai tricolori giovanili è in programma a Verzuolo domenica 30 novembre.

Sempre a Villadossola era in programma sabato 1 novembre un torneo regionale di categoria che ha visto protagonista Ettore Casonato. Il portacolori dell’A4 Verzuolo, pur essendo uno dei più giovani tra gli atleti in campo, ha trionfato nel singolo 5a categoria superando in finale l’astigiano Giovanni Calissano.