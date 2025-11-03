 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 03 novembre 2025, 18:36

Tris di medaglie per l’Auxilium Saluzzo ai campionati regionali di petanque

Un oro e due argenti per i tesserati della società saluzzese

Tris di medaglie per l’Auxilium Saluzzo ai campionati regionali di petanque

Tocca alla specialità petanque, rendere protagonista il fine settimana, della Bocciofila Auxilium Saluzzo, del presidente Pieraldo Moine. A Boves, presso la Bocciofila Bovesana, si sono tenuti i campionati regionali, nella prova individuale per le categorie B maschili e femminili, e C.Il bilancio per il club saluzzese, è di tre medaglie : un oro, e due argenti. 

Il metallo più pregiato, porta la firma di Simona Parizia Boggero, brava ad avere la meglio nei confronti della compagna di squadra, Graziella Bellino (argento). 

Il secondo argento, nella categoria C, con Lorenzo Dutto. Per la specialità volo, a partire da lunedì 10 novembre, ore 21,00,prenderà il via presso il sodalizio saluzzese, la quarta edizione del "Memorial Giancarlo Occelli", con finale lunedì 22 dicembre.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium