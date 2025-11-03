VOLLEY B1F / Il punto sul girone A: poker di vittorie per il Mondovì Volley

Il Campionato di volley femminile di serie B1 ha vissuto la sua quarta giornata di andata. Due le squadre che al momento guidano la classifica con 11 punti: il Mondovì Volley e l’Acrobatica Alessandria. Sul velluto le rossoblù di coach Claudio Basso, che al PalaManera hanno travolto le giovani del Chieri 76’ con un netto 3-0 (25-15; 25-19; 25-17). Match dominato dalle pumine, trascinate dalla concretezza di Bole (17), Sangoi (14) e Aliberti (12).

Vittoria sofferta quanto preziosa per l’Acrobatica Alessandria, che sul campo del Capo D’Orso Palau si è imposta per 1-3, anche grazie ai 21 punti messi a segno da Irene Bovolo. A firmare un altro importante colpo di giornata è stato il Gso Villa Cortese, che sotto di due set a zero a Garlasco, ha saputo ribaltare il punteggio, per poi imporsi per 2-3.

Tutto facile anche per la Florens Vigevano, che con dieci punti occupano saldamente la terza piazza della classifica. Dopo un primo set combattuto, tanto che le due squadre erano appaiate sul 22-22, le pavesi hanno premuto sull’acceleratore, chiudendo il primo parziale sul 22-25 e i restanti sul 19-25 e 13-25.

Continua a risalire la classifica il Cogne Aosta. Le valdostane, che avevano perso le prime due gare della stagione, sembrano aver ritrovato il giusto assetto e contro il fanalino di coda del Parella Torino è giunto il secondo 3-0 di fila. Successo esterno anche per il Bellusco sul campo dell’Issa Novara (1-3), mentre il Cus Torino ha piegato in casa il Cagliari per 3-0.

Dando un’occhiata alle gare del prossimo turno, spicca il match in programma domenica 9 novembre (ore 18) tra il Gso Villa Cortese e il Mondovì Volley. Per le pumine di Basso sarà il primo vero esame in trasferta.

I RISULTATI DELLA 4^ GIORNATA DI ANDATA

VOL-LEY AC. VOLPIANO FLORENS VIGEVANO 0-3 CAPO D’ORSO PALAU ACR. ALESSANDRIA 1-3 V. 2001 GARLASCO GSO VILLA CORTESE 2-3 CUS TORINO PAN A. CAGLIARI 3-0 MONDOVI’ VOLLEY CHIERI 76’ 3-0 SD CCS COGNE AOSTA PARELLA TORINO 3-0 ISSA NOVARA CARE P. BELLUSCO 1-3

LA CLASSIFICA

1 MONDOVI’ VOLLEY 11 2 ACR. ALESSANDRIA 11 3 FLORENS VIGEVANO 10 4 GSO VILLA CORTESE 8 5 VOLLEY 2001 GARLASCO 8 6 CUS TORINO 6 7 CAPO D’ORSO PALAU 6 8 SD CCS COGNE AOSTA 6 9 CARE P. BELLUSCO 6 10 CHIERI 76’ 3 11 VIC. ISSA NOVARA 3 12 PAN A. CAGLIARI 3 13 VOL-LEY AC. VOLPIANO 2 14 PARELLA TORINO 1

PROSSIMO TURNO – 5^ GIORNATA DI ANDATA