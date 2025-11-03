Bra, si è chiuso il pellegrinaggio “Da Oceano a Oceano” dell’icona di Jasna Góra

Un mese di presenza a Bra, davvero significativa. Intensa, bella, ricca di emozione e che ha richiamato i fedeli da tutto il territorio. Ecco il significato ed il valore dell’icona della Madonna Nera di Czestochowa, in pellegrinaggio giubilare “Da Oceano a Oceano” al Santuario della Madonna dei fiori.

Il calendario degli appuntamenti è stato vissuto all’insegna del Rosario con intenzioni per la vita, la pace, le famiglie, i sofferenti, gli ammalati, le vittime della violenza e in suffragio dei cari defunti.

Ogni volta si respirava un profondo senso di fede e devozione eucaristica, richiamato dalla Madonna, perché secondo san Giovanni Crisostomo, un’icona non è fatta per essere guardata e ammirata, ma piuttosto perché la persona raffigurata nell’icona ti guardi.

Domenica 2 novembre, prima del congedo, tanti in fila per un saluto ed una preghiera. Si tratta, vale la pena ricordarlo, della copia perfetta di quella che si trova nel Santuario di Jasna Góra, visitata ogni anno da milioni di persone.

Il pellegrinaggio davanti alla Madonna venerata come Regina della Polonia è stata un’esperienza di pace e di unità, la scoperta che il fine ultimo della vita è la santità, dono da domandare con cuore semplice.