Mondovì Volley festeggia un'edizione da record del Torneo di Halloween

Le scope sono tornate in soffitta, ma l’energia sprigionata ieri nelle palestre di Mondovì è ancora nell’aria.

La 19ª edizione del Torneo di Halloween ha stregato tutti: con 24 squadre Under 12 femminili – record assoluto per la manifestazione – e oltre 250 atlete in campo, la giornata si è trasformata in una vera e propria festa dello sport giovanile.

Ad imporsi nella manifestazione è stata la San Marziano Volley, compagine genovese che in una finale dall’elevato tasso tecnico ha superato la Club ’76 Playasti bianca.

I 12 campi di gioco, distribuiti su 7 palestre, hanno ospitato 60 partite all’insegna del divertimento, dell’amicizia e di tante giovani pallavoliste che hanno potuto mostrare a tutti quello che già sanno fare in campo. Un’autentica maratona pallavolistica resa possibile grazie all’impegno instancabile di oltre 40 volontari, che hanno curato ogni dettaglio con passione e precisione.

Un ringraziamento speciale da parte di Mondovì Volley va:

• agli sponsor, che continuano a credere nel valore educativo e sociale dello sport;

• ai volontari, veri motori dell’evento, sempre pronti a mettersi in gioco con il sorriso;

• al comitato FIPAV Cuneo-Asti, che anche quest’anno ha scelto il torneo monregalese come sede per gli esami annuali di segnapunti e arbitri associati; • e naturalmente a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa giornata magica.

Il Palamanera ha fatto da cornice a un’emozionante cerimonia di premiazione, tra applausi, riconoscimenti e qualche sorpresa… rigorosamente in stile “dolcetto o scherzetto”. Mondovì Volley si conferma ancora una volta punto di riferimento per la promozione dello sport giovanile, con un evento che unisce gioco, crescita e comunità. E ora? Non resta che iniziare il conto alla rovescia per la ventesima edizione…