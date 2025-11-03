VOLLEY MASCHILE A3 / Savigliano non si sblocca, San Donà si impone per 3-1

Il Monge-Gerbaudo Savigliano non si sblocca e, pur conquistando il primo set della sua stagione, esce sconfitto dal PalaBarbazza, cedendo 3-1 contro la Personal Time San Donà di Piave.

Il match in terra veneta inizia bene per i ragazzi di Serafini, che vincono bene il primo parziale 20-25. A fare la differenza, però, sono le battute finali del secondo, in cui la Personal Time è più lucida e vince ai vantaggi. Lì cambia l’inerzia del match, che cambia lato, passando nelle mani dei ragazzi di Rigamonti, bravi a fare propria la contesa con due parziali simili e convincenti.

I sestetti iniziali

Coach Rigamonti schiera i suoi con l’esperto Bellucci in cabina di regia e Barbon a completare la diagonale; schiacciatori Cunial e Fedrici, Marzorati e Lazzarini al centro, con Paludet nel ruolo di libero. Coach Simone Serafini propone una novità dopo le prime due uscite: a comporre il pacchetto di schiacciatori con Sacripanti, infatti, per la prima volta in stagione c’è Andrea Schiro, recuperato dopo l’infortunio patito negli ultimi giorni di pre-season. Per il resto, tutti confermati: diagonale Pistolesi-Rossato, Ballan e Rainero al centro con Prosperi Turri come libero.

La cronaca del match

Il primo set vede San Donà partire meglio (2-0), prima della reazione piemontese, con Savigliano che passa a condurre e poi mette la freccia, portandosi sull’8-12, con time-out di Rigamonti. Il divario, però, non viene più ricucito dalla Personal Time, con il Monge-Gerbaudo che allunga ancora (17-22) e chiude i conti sul 20-25, conquistando così il primo parziale stagionale.

La reazione veneta arriva nel secondo set, nonostante un ottimo inizio degli ospiti che, sull’onda lunga del parziale precedente, si portano anche sul 5-8. Si avanza a braccetto quasi fino alla fine, con Savigliano che sembra averne di più, ma è San Donà a prendersi il set-point dopo una lunga rincorsa, con il muro di Fedrici su tocco sotto rete di Pistolesi. Savigliano annulla il primo, ma non può nulla sul secondo, con il video-check che conferma l’assenza di tocchi a muro sull’attacco out di Sacripanti: 26-24 e 1-1.

Anche nel terzo parziale si resta a lungo appaiati ma, nel momento cruciale del set, è San Donà a mettere la freccia. L’errore di Schiro in attacco vale il 22-19, seguito a ruota dal punto di Cunial che di fatto spiana la strada ai veneti, che si prendono cinque palle-set quasi a sorpresa. Ne basta una, perché Savigliano commette invasione in attacco e i padroni di casa, dopo una conferma da parte di video-check, passano a condurre prendendosi il primo punto messo in palio dall’incontro.

La Personal Time parte meglio anche nel quarto set, con Fedrici che rompe l’iniziale equilibrio con un servizio ficcane. Serafini prova a interromperlo con un time-out, ma non basta: 12-8. Il divario diviene ancora più largo nel cuore del parziale: 16-11. Rossato mette ancora fuori al ritorno in campo (17-11), prima che un’invasione veneta consenta agli ospiti di trovare nuovamente un punto. La parola “fine” alla contesa la mette Cunial, che al servizio fa male e scava un solco insormontabile: 20-13 prima di mettere a rete la battuta. Savigliano rientra fino al 23-18, ma è Cunial, giocando con il muro, a regalare sei match-point ai suoi: 24-18. È un’invasione a muro del subentrato Quaranta ancora su Cunial a chiudere i conti: 25-19 e 3-1 San Donà.

Personal Time San Donà di Piave – Monge Gerbaudo Savigliano 3-1

Parziali: 20-25, 26-24, 25-19, 25-19

Personal Time San Donà di Piave: Bellucci 3, Barbon 1, Cunial 15, Fedrici 19, Lazzarini 5, Marzorati 8, Paludet (L); Salvador, Grespan, Filippelli; N.E. Zilio, Zanatta (L2). All. Rigamonti.

Monge Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 3, Rossato 14, Sacripanti 13, Schiro 16, Rainero 3, Ballan 8, Prosperi Turri (L); Carlevaris 1, Galaverna 1, Rabbia, Quaranta; N.E. Guiotto, Girotto, Dutto. All. Serafini.

Durata set: 26’, 34’, 28’, 27’.