VOLLEY MASCHILE SERIE B / Il VBC Mondovì si arrende in quattro set al Saronno

Un VBC Mondovì davvero poco fortunato si arrende per 3-1 (23-25,25-16,25-19,25-20) dopo oltre 2 ore di gioco in casa del temibile Saronno, al termine di un gara giocata a lungo alla pari alla pari con i forti lombardi. I monregalesi compiono un ulteriore passo avanti, è questo è sicuramente un aspetto positivo, ma purtroppo non riescono ancora a portare fieno in cascina.

“Ricevere i complimenti per la nostra ‘caparbietà’ e impegno non basta a più - afferma a fine gara amareggiato coach Bertini -: fare bene una cosa significa farla fino in fondo, mentre oggi noi abbiamo ancora alcuni fondamentali che funzionano ancora a sprazzi. Nel primo set abbiamo giocato decisamente bene, vincendolo con pieno merito. Nella seconda frazione abbiamo faticato perché loro hanno alzato i giri del motore soprattutto in attacco, dove si sono espressi davvero su alti livelli e noi abbiamo faticato non poco. Nella terza frazione siamo partiti decisamente bene, ma l’ infortunio di Menardo ha alterato i nostri equilibri e così siamo andati in difficoltà. Nel quarto set abbiamo provato a reagire, ma loro erano decisamente più sciolti e sono sempre stati avanti, anche se noi a sprazzi abbiamo fatto bene. Purtroppo il nostro difetto maggiore al momento è la poca continuità: quando riusciremo a trovarla, sono convinto che arriveranno i risultati e ci toglieremo le soddisfazioni che meritiamo. Ora pensiamo a lavorare per correggere i difetti e concentriamoci sulla prossima partita in casa contro il Res Volley Mozzate, una gara molto difficile contro i terzi in classifica, che arriveranno a Mondovì con il morale alle stelle.”

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Giovannetti in regia, Bosio opposto, capitan Menardo e Camperi in banda, Catena e Coppa centrali, Candela libero, inserendo durante la gara tutti i giocatori a referto, ossia Garelli, Caldano, Bellanti, Polizzi, Genesio, Berutti ed il secondo libero Garello.

Nel primo set i monregalesi partono forte e si portano prima sull’ 8-3 e poi sul 16-12, quindi i lombardi reagiscono e tornano sino a -2 (17-19). Dentro Garelli in seconda linea ed i monregalesi ripartono, portandosi prima sul 22-20, poi sul 24-22 ed infine chiudono in volata 25-23, mentre entra anche Polizzi in battuta.

Nella seconda frazione il Saronno, con il regista Monesi, l’ opposto Stella, medico e figlio del primo medico caduto sul lavoro a causa del coronavirus, e gli schiacciatori Favaro e Cariati, conduce il gioco sulle ali di un gioco di squadra consolidato, che mette in costante difficoltà i monregalesi. I lombardi partono forte e si portano prima sul 6-2 e poi sul 16-11. Bertini prova ad inserire Garelli, Polizzi, Genesio e Bellanti, ma ormai il parziale è segnato ed il Saronno chiude senza troppe difficoltà 25-16.

Nel terzo set il VBC parte decisamente bene e si porta sul 5-1, quindi si infortuna Menardo (distorsione alla caviglia, la cui entità si saprà nei prossimi giorni), che è costretto ad uscire e che viene sostituito da Garelli. A questo punto gli equilibri di squadra dei monregalesi vanno in affanno e così il Saronno ne approfitta, ottenendo prima la parità sul 9-9 e poi allungando 16-13. Dentro prima Bellanti, poi Genesio e quindi Berutti, ma i lombardi continuano la loro corsa e prima si portano sul 22-16 e poi chiudono 25-19.

Nella quarta frazione, con Bellanti e Berutti in campo sin dall’ inizio, il Saronno parte bene e si porta prima sul 7-2 e poi sul 17-13. Dentro prima Caldano, poi il secondo libero Garello ed in fine Polizzi, ed i monregalesi hanno ancora un sussulto, portandosi sino a -3 (17-20), ma poi il Saronno malza i ritmi e va via, chiudendo 25-20.

Sabato finalmente, dopo due trasferte consecutive (e ben tre nelle prime quattro giornate) il VBC MONDOVI’ torna davanti al proprio pubblico, ospitando alle ore 20.30 al Pala “Nino Manera” il Res Volley Mozzate, formazione che arriva dal successo interno sul Garlasco e che in classifica generale si trova al terzo posto con 10 punti. Per i monregalesi si tratta di una gara molto difficile contro la squadra attualmente terza in classifica, che verrà a Mondovì con il morale alle stelle: per il VBC Mondovì, però, ora è tempo di cominciare a fare punti, fondamentali sia per la classifica che per l’ autostima.

SARONNO - VBC MONDOVI’ 3-1 (23-25,25-16,25-19,25-20)

VBC MONDOVI’: Garello (K -L2). Menardo 6 , Giovannetti 3, Bosio 22, Camperi 12, Catena 6, Coppa 3, Candela (L1), Caldano 4, Bellanti 4, Garelli, Polizzi, Genesio 1, Berutti 3. ALL: Vittorio Bertini – Matteo Brignone.