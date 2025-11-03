VOLLEY MASCHILE SERIE D / VBC Mondovì ok contro Busca-Cuneo, successo monregalese per 3-0

Secondo successo stagionale per i cadetti del VBC Mondovì che superano il Busca – Cuneo per 3-0 (25-21,25-17,25-17) ed incamerano così altri 3 punti importantissimi per la classifica e soprattutto per l’ autostima.

Perdurando l’ indisponibilità di Luca Gallia, ancora non utilizzabile per problemi fisici (ma presente in panchina), Riccardo Gallia è partito con Mastantuoni in palleggio, Stefanoni opposto, capitan Bernardi e Fichera in banda, Fara e Leandro al centro, Gasco libero, inserendo durante la gara Bernardi e l’ esordiente Monge.

Nel primo set i monregalesi partono forte e si portano prima sul 13-7, poi sul 20-15, quindi sul 23-19 ed infine chiudono 25-21.

Anche nella seconda frazione i monregalesi partono bene e si portano prima sul 7-3 e poi sul 13-8, quindi rallentano un po’ il ritmo, permettendo agli ospiti di rimontare sino al -2 (14-16). A questo punto nuovo allungo dei monregalesi, che piazzano un parziale di 9-3 e chiudono 25-17.

Anche nel terzo set il VBC sta sempre saldamente in vantaggio nel punteggio (11-6, 14-8, 20-11), chiudendo senza difficoltà 25-17, mentre entrano Marabotto e Monge, quest’ ultimo all’ esordio assoluto in serie D.

Sabato i cadetti del VBC Mondovì giocheranno a Torino alle ore 17 contro il S. Paolo con l’ obbiettivo di conquistare il terzo successo stagionale.

VBC MONDOVI’ – BUSCA/CUNEO 3-0 (25-21,25-17,25-17)

VBC MONDOVI’: Bernardi (K), Mastantuoni, Stefanoni, Fichera, Fara, Leandro, Gasco (L1), Marabotto, Monge, Borsarelli, Zvorschi, Gallia, Candela (L2). ALL: Riccardo Gallia