Sondaggio YouTrend, Fratelli d'Italia cresce e Pd scende

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia cresce, il Pd cala e il Movimento 5 Stelle fa un passo avanti. Il partito di Giorgia Meloni allunga secondo il sondaggio Youtrend per Sky Tg24 che fotografa le intenzioni di voto oggi, 3 novembre, in caso di elezioni. Fratelli d'Italia, rispetto al precedente sondaggio dell'8 settembre, guadagna lo 0,9% e arriva al 29,4%. Il Pd (20,6%, -0,5), la Lega (7,7%, -0,6) e Verdi e Sinistra (6,5%, -1,0) perdono terreno. Con Fratelli d'Italia, risultano in crescita solo Forza Italia (9,0%, +1,0) e il Movimento 5 Stelle (13,6%, +0,1).

Il 59% degli italiani esprime inoltre un giudizio negativo sul Governo Meloni, contro un 32% di giudizi positivi. Secondo il sondaggio odierno di Youtrend, inoltre, per gli italiani le elezioni regionali di questo autunno rafforzano più il centrodestra che il campo largo. Sulle tre regionali appena passate nelle Marche, in Calabria e in Toscana il 29% pensa che si sia rafforzato più il centrodestra e il 15% il campo largo (per il 29% nessuna delle due coalizione, e il restante 27% non sa).

Sul voto del 23-24 novembre in Campania, Puglia e Veneto il 28% ritiene che sarà il centrodestra a uscirne rafforzato, contro il 21% che indica il campo largo - mentre per il 20% non si rafforzerà nessuno dei due blocchi e il 31% non sa.