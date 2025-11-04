A Monastero Vasco ci sarà la seconda sezione per la scuola dell'infanzia

Per il nuovo anno scolastico 2026/27 la scuola dell'infanzia "Lidia Beccaria Rolfi" di Monastero di Vasco avrà la seconda sezione.

Ad annunciarlo è stato il Comune che conferma l'approvazione del progetto nell’ambito del Piano regionale di programmazione scolastico da parte della Regione Piemonte.

"La Regione Piemonte - spiegano dal municipio -, a coronamento dell’iter avviato dall’Amministrazione comunale in accordo con l’Istituto Comprensivo di Villanova Mondovì, e dell’accoglimento dell’istanza da parte della Provincia di Cuneo, ha ufficialmente previsto, nell’ambito dell’approvazione del Piano regionale di programmazione della rete scolastica, l’attivazione della seconda sezione presso la Scuola dell’Infanzia “Lidia Rolfi Beccaria” per l’anno scolastico 2026/2027. Il provvedimento è stato adottato nel corso della Giunta Regionale svoltasi lunedì 3 novembre".

Si tratta di un risultato di grande importanza per la comunità monasterese, frutto di un lavoro condiviso tra l’Amministrazione comunale, l’Istituto Comprensivo di Villanova Mondovì, la dirigenza scolastica e le famiglie, volto a garantire un servizio educativo di qualità, capace di rispondere alle esigenze di una popolazione scolastica in crescita.

“Siamo orgogliosi di questo importante traguardo – dichiara il sindaco, Franco Bosio – che rappresenta un riconoscimento concreto dell’impegno dell’Amministrazione comunale per la scuola e per le famiglie del nostro territorio. L’auspicio é che l’attivazione della seconda sezione, che diverrà realtà solo a fronte di un congruo numero di iscrizioni, possa permettere a tutti i bambini di poter usufruire del servizio di istruzione, migliorando al contempo la qualità della didattica e dell’attenzione individuale, in linea con gli obiettivi educativi fissati a livello regionale e nazionale”.

L’Amministrazione comunale ringrazia la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, il Dirigente Scolastico prof. Antonio Marciante e tutto il personale educativo per la collaborazione e la sensibilità dimostrate verso le necessità della comunità locale.