Ceva festeggia San Carlo con la Messa e le tradizionali caldarroste in Piazza Piantabella

Si è celebrata oggi, martedì 4 novembre alle ore 16 presso l'omonima Chiesina in Piazza Piantabella a Ceva, la tradizionale Festa di San Carlo.



L'evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Città di Ceva, Parrocchia Maria Vergine Assunta, e il Gruppo Alpini Ceva, amici di San Carlo rappresentati come di consueto da Ezio Calvo.



Alla conclusione della Messa officiata dal Parroco Don Franco Bernelli, i numerosi partecipanti come sorpresa hanno trovato le Caldarroste come da tradizione. Al termine della manifestazione il saluto con arrivederci al prossimo evento.