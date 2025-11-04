 / Attualità

Attualità | 04 novembre 2025, 18:43

Ceva festeggia San Carlo con la Messa e le tradizionali caldarroste in Piazza Piantabella

La celebrazione nella chiesina dedicata al santo ha riunito cittadini, Alpini e parrocchia in un momento di devozione e convivialità

Si è celebrata oggi, martedì 4 novembre alle ore 16 presso l'omonima Chiesina in Piazza Piantabella a Ceva, la tradizionale Festa di San Carlo.

L'evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Città di Ceva, Parrocchia Maria Vergine Assunta, e il Gruppo Alpini Ceva, amici di San Carlo rappresentati come di consueto da Ezio Calvo.

Alla conclusione della Messa officiata dal Parroco Don Franco Bernelli, i numerosi partecipanti come sorpresa hanno trovato le Caldarroste come da tradizione. Al termine della manifestazione il saluto con arrivederci al prossimo evento. 

