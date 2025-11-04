Dal Comune di Mondovì più di 15mila euro alle famiglie per l’iscrizione dei minori ai doposcuola

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere i bisogni e le necessità delle famiglie, soprattutto alla luce della certificazione di “Comune Amico della Famiglia” da poco conseguita.

Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta comunale ha deliberato 15.137,33 euro (stanziati dal Ministero per le Pari Opportunità) a titolo di contributi da erogare a beneficio delle famiglie per l’iscrizione dei minori ai doposcuola realizzati direttamente negli istituti statali primari e secondari di primo grado o comunque autorizzati dai rispettivi dirigenti. Ancora una volta, dunque, la ferma volontà di abbattere i costi delle rette sostenute dalle famiglie per la frequentazione dei loro figli ai doposcuola a pagamento, attraverso un intervento diretto sulla spesa documentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2025, partendo da un minimo di 200,00 euro per ogni bambino/ragazzo frequentante un doposcuola (potranno comunque usufruire del contributo anche più soggetti dello stesso nucleo famigliare).

L’Amministrazione si riserva inoltre di aumentare il contributo per ogni soggetto frequentante i doposcuola se, a consuntivo, in considerazione del numero delle domande presentate, si dovesse riscontrare un’economia di spesa rispetto all’importo stanziato. Sono escluse dal provvedimento tutte le tipologie di doposcuola attivate dalle società e dalle associazioni sportive aventi ad oggetto attività atletica o sportiva.

"Di fronte ad una congiuntura economica non sempre favorevole, è dovere di un’Amministrazione comunale supportare le famiglie e le nuove generazioni in particolare, incentivando e agevolando la fruizione di un servizio fondamentale come quello del doposcuola, imprescindibile per l’apprendimento e la socialità dei ragazzi, ma analogamente efficace per quei nuclei familiari con entrambi i genitori impegnati in attività lavorative - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora all’Istruzione, Francesca Bertazzoli -. Rispetto allo scorso anno, inoltre, rafforziamo l’erogazione in favore di ogni bambino frequentante, a testimonianza di una comunità che investe sul futuro e sui cittadini di domani".

Nei prossimi giorni verranno resi noti, da parte del Dipartimento Istruzione-Cultura-Sport-Assistenza-Tempo Libero, i dettagli specifici per l’ottenimento del contributo.