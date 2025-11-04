L'arte di Coco Cano colora la sede della Banca di Cherasco

Raccontare un’idea con l’arte: colori sgargianti e marcati tratti neri che, in modo dinamico e armonioso, catturano l’occhio di chi passa davanti alla sede di Banca di Cherasco. La grande opera, intitolata “Noi”, è stata realizzata nei giorni scorsi dall’artista italo-uruguaiano Coco Cano.

Il direttore generale di Banca di Cherasco, Marco Carelli, spiega: “Il progetto di restyling è nato dalla volontà di rendere la nostra casa ancora più riconoscibile, trasformando la facciata in un segno tangibile di vicinanza al territorio. Un’opera che vuole essere mezzo di dialogo e veicolo di valori condivisi. La collaborazione con Cano era iniziata con il nuovo logo: una scelta grafica moderna che parla di cooperazione, economia circolare, relazioni, mutualità. L’opera artistica sulle facciate della nostra Banca è un modo per rappresentare l’impegno degli ultimi anni e le premesse per il futuro: abbiamo lavorato per fare la differenza sul territorio e unire capacità di essere competitivi a quella di generare sviluppo, facendo percepire il valore aggiunto della nostra diversità. Con Cano prosegue una collaborazione che ha molte altre iniziative in cantiere”.

“Abbiamo individuato questo modo per raccontare, attraverso il linguaggio dell’arte, i valori che contraddistinguono questo Istituto di Credito Cooperativo: comunità e radicamento territoriale”, dice il presidente di Banca di Cherasco Giovanni Claudio Olivero. Ancora: “Un'opera d'arte può trasmettere la storia e la missione di un’impresa, diventando emblema della sua identità. È stato un lavoro anche di rigenerazione urbana, oltre che visiva. La nostra ambizione è che diventi un manifesto della nostra cultura d’impresa, cooperativa e mutualistica”.

Coco Cano vive tra Carmagnola e Montevideo in Uruguay (dove è nato nel 1952) e collabora da oltre un anno con Banca di Cherasco: ha realizzato il nuovo logo (scelto con il voto dei 175 dipendenti) e ha curato il restyling negli ultimi mesi delle filiali di Pocapaglia e Pinerolo Spiega: “Banca di Cherasco non è solo un protagonista economico e sociale del territorio, ma anche un presidio culturale. Ha avuto il coraggio di credere nell’arte e nel suo significato. Un’operazione per dimostrare che crediamo nel futuro e nella vita: non è scritto, ma è tutto da immaginare”.

La nuova decorazione, visibile su tre lati, ha dato una veste coloratissima alla copertura in quadrettoni bianchi, realizzata nel 1981 dall’architetto albese Valerio Demaria, che aveva curato anche l’ampliamento del 2001 con la realizzazione dell’auditorium. Ancora Cano: “Ho proposto blocchi di colore intensi: rosso, giallo, verde, blu. E per rendere la facciata più movimentata ho pensato ai tratti neri: sono come una scrittura, che ognuno interpreta a livello inconscio. Il segno nero riempie il blocco dei colori, dà dinamismo. Le frecce portano a spostarsi verso l’alto. Come un albero con i rami lanciati verso il cielo. Con il titolo 'Noi' ho voluto esprimere un’idea di comunità. L’Italia è forse il Paese europeo dove il senso di comunità, famiglia e amicizia, è più forte. Sono i pilastri di una vita sana e che guarda con ottimismo al futuro”.

Cano ha illustrato libri per bambini e ha disegnato per l’editore Sur le copertine dei libri dello scrittore uruguaiano e suo grande amico Eduardo Galeano; opera nel campo del design e dell’arredamento, cura laboratori per le scuole e realizza lavori anche in vetro, ceramica, ferro. Tra i suoi interventi “in esterno” il centro polifunzionale di Valloriate (in provincia di Cuneo) e il vecchio casello ferroviario di Vigone (Torino) oggi sede di un’associazione. Per scoprire il senso dell’opera e il lavoro di preparazione è stato programmato un “incontro con l’artista”: l’appuntamento è nel pomeriggio di sabato 22 novembre. Dalle 15 alle 17 Cano accompagnerà i Soci della Banca e i curiosi alla scoperta dell’opera “noi”, ragionando su comunità, legami e identità condivisa. Un’occasione, inoltre, per conoscere l’artista - anche attraverso altre sue opere esposte nell’atrio dell’auditorium - e il suo percorso creativo.