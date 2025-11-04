Sale delle Langhe celebra il 4 Novembre con gli studenti protagonisti: “Una giornata di memoria e partecipazione”

A Sale delle Langhe si è celebrata questa mattina, in forma solenne, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Dopo l’alzabandiera, è stata deposta una corona al monumento ai Caduti per rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la Patria.

Dopo l’intervento del sindaco, Andrea Mozzone, i veri protagonisti della cerimonia sono stati i bambini delle scuole del paese: guidati dalle loro insegnanti, hanno letto poesie e riflessioni e intonato alcune canzoni che hanno commosso il pubblico.

La celebrazione si è conclusa con la benedizione di don Aldo e la lettura della preghiera alla Patria. Presenti alla cerimonia la dirigente scolastica, i Carabinieri della stazione locale, il vessillo dell’Ana di Ceva con il presidente e diversi gagliardetti dei gruppi alpini, i Carabinieri in congedo con la loro bandiera, oltre ad alcuni consiglieri comunali e a numerosi cittadini.