Attualità | 04 novembre 2025, 14:05

"Sono un cucciolo giocherellone: cerco chi mi voglia bene"

L’appello è per un cane nei dintorni di Borgo San Dalmazzo. Per problemi familiari non può più essere tenuto dai proprietari ed è in uno spazio ridotto, alla catena

Il cane cucciolo nei pressi di Borgo San Dalmazzo che cerca casa

Arriva a TargatoCn l’appello di adozione di un giovane cane, un incrocio di colore bianco e nero. L’aiuto viene chiesto attraverso "le sue parole".

"Sono un cucciolo di poco più di un anno e mezzo, giocherellone e con tanta voglia di correre. Purtroppo, per seri problemi familiari, i miei padroni tutto questo non lo possono fare e sono costretto a stare all'aperto, in uno spazio ridotto e legato alla catena.

 Ho un muso simpatico e cerco chi mi dia una casa e mi voglia bene. Mi trovo nei dintorni di Borgo S. Dalmazzo".

 Per l’appello di aiuto lanciato si possono chiedere informazioni al numero 347 7977694.

