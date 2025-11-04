BASKET C / Impresa Cogal Savigliano: rimonta da -10 e vittoria sul campo ligure di Lerici

La Cogal Savigliano strappa due punti pesanti nella trasferta ligure di sabato sera, al termine di una sfida complicata che ha visto i saviglianesi andare anche sotto di dieci lunghezze, salvo poi rimontare e chiudere i giochi nell’ultimo parziale.

«Quella di sabato è stata una gara fatta di momenti: noi siamo partiti un po’ meglio, poi loro ci hanno ripreso e superati e prima dell’intervallo noi abbiamo fatto lo stesso. Alla fine siamo tornati negli spogliatoi sul +1 a causa di una tripla concessa allo scadere – l’analisi della partita dagli occhi del primo allenatore Giuseppe Siclari -. Abbiamo perso molti palloni e la brutta tendenza ha portato ad un terzo quarto molto brutto che ci ha visti sprofondare fino al -10 di inizio quarto periodo che sembrava aver indirizzato la partita. Noi abbiamo però trovato due bei canestri che ci hanno ridato fiducia e trascinati da un ottimo Romerio e una bella difesa li abbiamo ripresi a metà parziale e poi siamo scappati fino al +8 finale».

Quello di Filippo Romerio è, di fatto, il volto della grande reazione saviglianese: il numero 3 dei biancorossi ha infatti messo a referto 26 punti totali, di cui 14 nell’ultimo periodo, realizzando anche 6 triple.

«Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi per l’atteggiamento che hanno avuto nel finale quando, sotto di dieci, hanno rimesso in piedi la partita, ma manca ancora qualcosa soprattutto sul piano difensivo che sarà quello su cui lavoreremo ancora in vista dei prossimi impegni».

Questo fine settimana la Cogal tornerà di casa per la sfida ad Azimut Vado, altro avversario ligure. La palla a due è in programma al PalaFerrua alle 21.15.