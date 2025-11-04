Al via la 13ª fiera BEE – Sapori di Montagna: a Villanova Mondovì cinque giorni tra gusto, cultura e tradizioni

La fiera BEE – SAPORI DI MONTAGNA, ormai appuntamento fisso dell’autunno monregalese, è pronta a partire.

Da martedì 11 a sabato 15 sono previste degustazioni, spettacoli teatrali, laboratori didattici e cene tutte da scoprire, con un occhio di riguardo ai prodotti ovi-caprini.

Martedì 11 novembre il primo appuntamento vedrà il Sakè, famoso fermentato giapponese, incontrare formaggi di montagna e prodotti locali. Conduce la serata il sakè sommelier Luca Eula.

Mercoledì 12 novembre, presso il Teatro Garelli, l’ensemble “Canzon&Teatro” omaggerà il pittore e poeta Ezio Briatore, le cui composizioni sono state premiate e pubblicate al Premio Andersen – Baia delle Favole e più volte trasmesse in RAI e in radio.

Giovedì 13 novembre è il momento del laboratorio didattico in cui i partecipanti potranno partire dal latte e, accompagnati da Ilaria e sua sorella, titolari dell’Agri Caseificio “La capanna” di Busca, produrre il loro primo formaggio da portare a casa e condividere con amici o famigliari. Il tutto abbinato alla cena proposta da chef Michele del Resort “Le colonne” di Elva.

Venerdì 14 novembre la serata sarà dedicata a chi vuole cantare e ballare: i ragazzi di “Karaoke itinerante” sono pronti a regalare una serata di puro divertimento ed animazione abbinata alla cena proposta da TOC 1956 ed i vini di “Non Solo Wine”.

Sabato 15 novembre è il clou delle “Esperienze” di BEE 2025: è il momento della cena Sarda.

Avremo come ospiti l’Azienda Agricola Oredda di Mangatia, provincia di Sassari, che porteranno i loro prodotti, la loro filosofia aziendale presso la nostra tensostruttura riscaldata, ma soprattutto nei piatti che verranno serviti durante la cena.

Grazie allo chef Ario Tomasetti, anche lui di Sassari, ci sarà la possibilità di “trasferirsi” in Sardegna per una sera e gustare un menù con prodotti e piatti sardi.

L’azienda agricola Oredda di Mangatia è un’azienda riconosciuta a livello nazionale per la sua estrema cura del benessere animale e nell’avanzamento tecnologico aziendale: è quindi un’occasione imperdibile per conoscere questa realtà e gustare una cena di alto livello, abbinata ai vini della cantina “Roberto Sarotto” di Neive.

È garantito un menù alternativo esente da carne o derivati ovi-caprini.

“Il programma della tredicesima fiera BEE offre veri e propri viaggi gastronomici a prezzi popolari” - dice Giacomo Vinai, assessore alle manifestazioni del comune di Villanova Mondovì - avere la possibilità di mettere in tavola prodotti originali sardi, cucinati da uno chef sardo, o abbinare il famoso fermentato giapponese ai nostri formaggi di montagna ci permette di proporre qualcosa di estremamente interessate. Invito tutti a visitare i nostri canali social o a contattarci per maggiori informazioni”.

Tutte le iniziative sono a prenotazione obbligatoria (info e prenotazioni al 3391130291)

Non tralasciamo ovviamente il giorno della fiera e dell’esposizione ovi caprina di domenica 16 novembre a cui seguiranno i dettagli nei prossimi giorni.