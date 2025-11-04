"Disarmare il discorso": serata con Federico Faloppa Boves

La Scuola di Pace di Boves organizza, venerdì 14 novembre alle ore 21, un incontro-dibattito sul tema del linguaggio. Sempre di più nella nostra Società, ma anche nei nostri ambienti quotidiani, nelle nostre case, sembra prevalere il linguaggio di sopraffazione, di competizione, se non addirittura di odio.

Federico Faloppa ci aiuterà a capire l’importanza del linguaggio e tutte le sfaccettature ad esso connesse in una serata dal titolo: “Disarmare il discorso”.

Federico Faloppa, sociolinguista e professore di Storia della lingua italiana a livello internazionale. Oltre ad essere un docente universitario, svolge attività di ricerca soprattutto studiando gli stereotipi etnici e della costruzione linguistica della diversità: ha collaborato con scuole, ONG, associazioni, cooperative.