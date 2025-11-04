Lo spot contro la violenza di genere dei ragazzi del PCTO sui grandi schermi di Cuneo

Per tutto il mese di novembre, grazie alla collaborazione con l'assessorato Parità e antidiscriminazioni del Comune di Cuneo, nell'ambito della rassegna "8 Marzo è tutto l'anno", nei cinema cittadini Monviso e Lanteri verrà proiettato lo spot sulla violenza di genere realizzato l'estate scorsa dai ragazzi del Liceo Artistico Musicale "Bianchi Virginio" e dell'I.I.S. "S. Grandis" di Cuneo, nell'ambito di un percorso di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) presso il CSV Società Solidale ETS.

Il percorso ha coinvolto le associazioni Telefono Donna e Mai+Sole, che operano nell'ambito della violenza di genere, e operatori del servizio pubblico, tra cui lo sportello di ascolto AL34 e un'avvocata del Forum Ordine degli Avvocati/Commissione Pari Opportunità di Cuneo.

Attraverso linguaggi visivi e multimediali, i ragazzi hanno dato voce alle loro idee, ponendosi l'obiettivo di raggiungere e sensibilizzare i loro pari con messaggi diretti, autentici e incisivi. Oltre allo spot trasmesso nei cinema, sono stati realizzati anche un poster e due cartoline per sensibilizzare sui temi legati alla violenza di genere e alla necessità di costruire relazioni basate sul rispetto e sull'uguaglianza.

Questo percorso ha rappresentato un'occasione preziosa per coniugare creatività, responsabilità civica e impegno sociale, offrendo agli studenti l'opportunità di confrontarsi con tematiche complesse e di diventare protagonisti attivi del cambiamento culturale.

Hanno partecipato al progetto: Amelie Russo, Emma Garitta, Virginia Ciravegna, Vittoria Veronica Beraudo, Lucia Vivalda, Michela Surra, Giorgia Dessì, Marlene Cibrario-Celin, Noemi Muraku, Isacco Lingua dell'IIS Bianchi Virginio e Francesca Borodi, Sofia Civallero, Francesca Falanga e Angelica Dutto dell'I.I.S. Grandis.

Dove vedere lo spot:

Cinema Monviso e Cinema Lanteri – Cuneo

Quando: Per tutto il mese di novembre 2025

Nell'ambito di: Rassegna "8 Marzo è tutto l'anno" – Assessorato Parità e antidiscriminazioni, Comune di Cuneo