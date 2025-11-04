 / Scuole e corsi

Un incontro di festa con il nuovo parroco don Marco Bruno all’Asilo di Scarnafigi

Catechesi, canti e convivialità per la prima visita di don Marco ai bambini della scuola dell’infanzia

Il neo parroco di Scarnafigi don Marco Bruno con i bambini dell'Asilo di Scarnafigi

 Venerdì 31 ottobre è stato un momento di festa e di gioiosa accoglienza per i bambini della scuola dell’infanzia di Scarnafigi, che hanno ricevuto la prima visita del nuovo parroco, don Marco Bruno.

L’incontro, svoltosi in un clima di familiarità e partecipazione, ha coinvolto non solo i piccoli alunni, ma anche il personale scolastico e l’amministrazione.

Durante la mattinata, don Marco ha proposto ai bambini una catechesi sui Santi e sui defunti, adattata alla loro età, riuscendo a catturare l’attenzione e la curiosità dei piccoli ascoltatori.

I bambini, attenti e composti, hanno poi animato l’incontro con canti e preghiere, guidati dalle loro insegnanti, trasformando il momento in una piccola ma significativa celebrazione di comunità. La visita si è conclusa in modo semplice e conviviale.  

 “Don Marco ha condiviso il pasto con i bambini, con porzioni ‘a lui adeguate’ - come scherzosamente hanno commentato le insegnanti - in un gesto di vicinanza e simpatia che ha reso l’incontro ancora più speciale. Questo suo primo incontro ha lasciato nei piccoli e negli adulti un bel ricordo che segna l’inizio del cammino condiviso del nuovo parroco con la comunità educativa di Scarnafigi”.


 

