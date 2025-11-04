Grande successo per il 2° Memorial Beppe Cavallera a Busca

Grande successo di partecipanti e di pubblico per il 2° Memorial Beppe Cavallera, andato in scena domenica 2 novembre presso il Circuito Internazionale di Busca. Una giornata intensa, dedicata al mondo del karting, nel ricordo di una persona che tanto ha dato a questo settore.

Numerose le adesioni pervenute dopo la chiamata degli organizzatori. Grande la soddisfazione per BT Racing e Michele Tassone, che ha visto premiati gli sforzi di settimane di intenso lavoro. Un momento di rilevanza per il kartodromo cuneese, in un contesto particolare nel quale tutti i partecipanti hanno avuto l'opportunità di ricevere alcuni premi, giusto riconoscimento per chi ha voluto esserci. Il meteo ha giocato favorevolmente per buona parte della giornata, agevolando lo svolgimento della manifestazione.

La soddisfazione traspare anche dalle parole di Michele Tassone, promotore dell'iniziativa: "Possiamo ritenerci soddisfatti. L'evento è stato apprezzato da tutti i partecipanti, che sono giunti a Busca da ogni parte della Provincia e non solo. Il meteo quest'anno è stato dalla nostra parte, a parte qualche rapida precipitazione, che non ci ha comunque precluso di portare a termine ogni obiettivo. Sottolineo il grande valore della giornata, promossa e condivisa dalla nostra famiglia con la Famiglia Cavallera".

Una giornata resa possibile grazie all'apporto umano e simbolico di numerosi amici e sponsor: "Grazie all'aiuto e al sostegno di alcuni amici e appassionati, tutti i partecipanti hanno ottenuto almeno un premio, giusto riconoscimento per una giornata trascorsa insieme nel ricordo di un amico".

Tassone tiene a ringraziare in particolare: Andreis Carroattrezzi, AutoRestauro, Bra Servizi, Daziano Lubrificanti, Eurostampa, F.lli Veglia Srl, Ferramenta Allora, Ghibaudo Gomme, Giribaldi Sedie e Mobili, Gruppo Pirotto, Irt engines, Minguzzi Kart Competition, Pastificio Bianco, Trattoria Vecchio Mulino e 3F Competition.

La stagione "Kart" 2024-2025 di BT Racing intanto volge verso il termine. Attesa per l'appuntamento della prossima settimana, quando alcuni loro portacolori saranno impegnati presso il Circuito di Franciacorta per una gara nazionale.