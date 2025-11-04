VOLLEY / Settore giovanile Savigliano: primi passi e grandi promesse

Due sconfitte, un punto guadagnato al tie-break e una bella vittoria. È questo il bilancio del primo weekend di gare del mese di novembre per le squadre del settore giovanile del Volley Savigliano, che hanno salutato il debutto dei giovanissimi della Prima Divisione in campionato.

Serie D

Nonostante la sconfitta per 3-0 a Racconigi, la strada è quella giusta per i giovani saviglianesi, come conferma anche coach Piovano: “I ragazzi stanno crescendo di personalità e presenza in campo, lottano alla pari con squadre più esperte. Siamo molto contenti di tutti, anche di coloro che giocano meno ma che incitano i compagni. Stiamo diventando una squadra”.

Prossimo appuntamento sabato 8 novembre al palazzetto di Genola, dove, alle ore 21, i saviglianesi affronteranno la Giovanile Genola ’05 per una sorta di derby.

Prima Divisione

La prima partita con i "grandi" per buona parte dei ragazzi saviglianesi termina con una sconfitta in tre set contro i Dragons di Dronero. Dopo il primo set nel quale subiscono l'esperto avversario, dal secondo i biancoblù cominciano a giocare e a metterlo in difficoltà con una crescente costanza e grinta, come denotano i parziali. “C'è molto da lavorare ma sappiamo che di partita in partita i nostri giovani portacolori sapranno crescere e migliorare” – il commento dello staff tecnico.

Prossimo appuntamento venerdì 7 novembre ore 21.15 a La Morra contro il Volley Langhe.

Under 17

Ancora un successo per l’Under 17 che s’impone contro i “fioi” di Cuneo. Nei primi due set, i saviglianesi giocano discretamente, mettendo in difficoltà l'avversario. Nel terzo soffrono un po' in ricezione, consentendo ai cuneesi di vincere. Nel quarto, però, si concretizza la vittoria da tre punti grazie a un bel turno in battuta e un'attenta fase di difesa e attacco, quando, sotto per 24-19, i biancoblù rimontano e vincono 24-26.

Prossimo appuntamento al PalaMarenco di Savigliano domenica 9 novembre alle ore 10.30 contro il Revolution Asti.

Under 15

Sabato 1 novembre, i ragazzi dell'Under 15 sono scesi in campo motivati e determinati proprio contro il Revolution Asti. Nel primo set sono incisivi al servizio, mettendo a segno numerosi ace e mettendo in difficoltà la squadra avversaria, chiudendo il set 11-25. Dal secondo set i ragazzi hanno continuato con decisione ma concedendo qualche errore di troppo e favorendo la rimonta astigiana.

Anche il quarto set si è giocato punto a punto ma i ragazzi di Savigliano, supportati da coach Fundone, hanno stretto i denti e lottato fino alla vittoria. Il quinto set è stato combattuto ma hanno avuto la meglio i padroni di casa, tra gli applausi del pubblico per entrambe le squadre.

Prossimo appuntamento sabato 8 novembre alle ore 10.30 al PalaMarenco di Savigliano, dove i saviglianesi ospiteranno la formazione del Mercatò Alba.

I risultati del weekend dell’1-2 novembre

Serie D

Banca Crs Savigliano Rs Racconigi 0

Villanova Volley Bressano Mobili 3

(21-25 18-25 21-25)

Banca Crs Savigliano Rs Racconigi: Gemma, Marassi, Mondino, Giordana, Uka, Negro, Bonannini. Liberi Ballario, Iemma. Allenatorei: Piovano, Giaccardi. Dirigente: Negro.

Prima Divisione

Conte Gianluca Volley Savigliano 0

Dragon Dronero 3

(12-25 18-25 23-25)

Conte Gianluca Volley Savigliano: Abrate, Cavallotto, Chialva, Chiesa, Dichiera, Ferrero, Mina, Minetti, Negro, Ruatta. Liberi: Ambrogio, Gandolfo. Allenatori: Dimitri, Caula.

Under 17

Lab Travel Cuneo Volley Fioi 1

GrandaCar Volley Savigliano 3

(23-25 22-25 25-21 25-26)

GrandaCar Volley Savigliano: Marassi, Mina, Chialva, Dichiera, Uka, Abrate, Mondino, Cavallotto, Negro, Ruatta, Chiesa. Liberi: Ambrogio, Gandolfo. Allenatori: Dimitri, Caula. Dirigente: Mondino.

Under 15

Revolution Asti 3

UnipolSai Mellano Cristiano 2

(11-25 26-24 25-19 23-25 15-12)

UnipolSai Mellano Cristiano: Assalve, Cambiano, D'Amelio, Bongioanni, Gandolfo, Isoardi, Pirra, Novaresio, Bosio, Catanzariti. Allenatori: Fundone. Dirigente: Coletti.