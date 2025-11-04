VOLLEY A1M / Time Out SuperLega: la grande pallavolo torna in studio per la terza puntata

La terza puntata di Time Out SuperLega è pronta a tornare in onda stasera, martedì 4 novembre alle ore 21, con un ricco menù di volley e approfondimenti.

In conduzione dallo studio di Cuneo come sempre Cesare Mandrile, che accoglierà due ospiti: lo schiacciatore della MA Acqua S.Bernardo Cuneo Claudio Cattaneo e Matteo Mondino dei Blu Brothers, i quali commenteranno l’attualità e racconteranno da vicino le emozioni del tifo e del campo.

Come sempre, ampio spazio ai numeri: risultati della terza e della quarta giornata, classifica aggiornata e focus sul prossimo turno. Non mancherà il consueto collegamento con Modena, dove Luca Muzzioli analizzerà la giornata di campionato, proporrà il suo "Pagellone" e accoglierà l'ospite, che staserà sarà il secondo libero dell'Itas Trentino Nicola Pesaresi.

Nel cuore della puntata, riflettori puntati su Cuneo–Piacenza, con interventi e servizi dedicati ai protagonisti della giornata: interviste al direttore sportivo di Cuneo, Paolo Brugiafreddo, al centrale piacentino Simon e un amarcord firmato Samuele Papi, oggi vice di Dante Boninfante a Piacenza, che ripercorrerà i suoi anni a Cuneo.

Ampio spazio anche alle altre sfide della SuperLega: Modena–Perugia, con le interviste ai tecnici Giuliani e Lorenzetti, un approfondimento su Verona–Trento, dove verranno proposte le parole di Christensen, Soli, Michieletto, Sbertoli e Marcelo Mendez. A seguire, focus su Milano–Monza con l’intervista a Francesco Recine.

Nella parte finale del programma, uno dei segmenti più attesi dai telespettatori: Massimo De Marzi con la rubrica Up & Down.

Time Out SuperLega, il format televisivo di More News dedicato al massimo campionato maschile di pallavolo, continua dunque a raccontare il meglio della SuperLega con interviste, analisi e curiosità. La trasmissione sarà trasmessa, come di consueto, in diretta sulle home page di Targatocn.it, LaVocediAlba.it e Volleyball.it, oltre che sui rispettivi canali YouTube e pagine Facebook.