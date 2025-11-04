 / 

Donna accoltellata a Milano, legale di Lanni: "Movente? Legato a insoddisfazione lavorativa"

(Adnkronos) - "Assolutamente lucido, cosciente di quello che ha fatto e disposto a collaborare". Così l'avvocata Beatrice Lizzio, legale di Vincenzo Lanni, il 59enne fermato ieri per l'aggressione di

una donna di 43 anni in piazza Gae Aulenti a Milano

, descrive all'Adnkronos il suo assistito, incontrato ieri prima dell'interrogatorio del pm Maria Cristina Ria.  

Dopo essere stato rintracciato in un hotel di via Vitruvio dai carabinieri e portato in caserma, dove ha incontrato il difensore d'ufficio, Lanni ha chiesto notizie sulle condizioni di salute della dirigente di Finlombarda vittima dell'accoltellamento e "si è augurato che si riprenda", riferisce il legale, spiegando che il 59enne "è dispiaciuto per quello che ha fatto. Era assolutamente cosciente e sa quello che lo aspetterà dal punto di vista poi giuridico". 

Per quanto riguarda il movente, "è legato all'insoddisfazione lavorativa" di Lanni, che - racconta il legale - prima del 2015, quando venne arrestato per due aggressioni analoghe a quella di ieri, "lavorava nel settore finanziario". Quindi il fatto di "non essere riuscito ad avere successo" lo ha spinto ad andare in piazza Gae Aulenti, dove ha sede Unicredit e colpire una persona scelta a caso.  

 

