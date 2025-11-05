Nodocomix ODV ringrazia i sostenitori per la generosità dimostrata

Riceviamo e pubblichiamo:
"L'associazione di volontariato Nodocomix ODV di Savigliano desidera ringraziar le ditte e i privati cittadini per le donazioni fino ad ora ricevute.
Si ringraziano Fondazione CRS, Marina Crespo, Mario Crespo, Valinotti Mario, Guido Baravalle, Famiglia Baravalle, Sara Ferrero, Ditta Nord Ovest di Cuneo, Famiglie Roaschio e Perotto, Marta Guanciali Franchi, Veronica Franzè, Martina Chiabrando, Germano Massimo, Portera Rita, Martini Irene, Paolo Bertolino, Elisa Vignolo, Michele Prato, Marianna Sabetta, Gianmarco Fissore con il gruppo.
La somma raccolta di euro 5200 servirà per finanziare i progetti del gruppo."