A Diano d’Alba i bambini diventano custodi del pane: mostra e ricettario contro lo spreco

A volte l’educazione passa dalle mani piccole che impastano, dalla curiosità negli occhi e da un gesto antico: dividere il pane. È così che l’Istituto comprensivo di Diano d’Alba ha scelto di parlare di cibo, rispetto e futuro ai bambini delle sue scuole dell’Infanzia – Diano capoluogo, Valle Talloria, Ricca, Grinzane Cavour, Roddi e Rodello – durante l’anno scolastico 2024/25.

Un percorso che ora diventa mostra e libro. Venerdì 7 novembre alle 18, nel Palazzo comunale di Diano d’Alba, si inaugura “Attenti allo spreco”, esposizione fotografica che racconta i piccoli protagonisti alle prese con farine, profumi e fantasia, mentre imparano cosa significa conoscere il pane, non buttarlo, trasformarlo.

Il progetto, nato dalla collaborazione con l’associazione culturale L’Arvangia e condotto insieme alle insegnanti, ha portato i bambini a scoprire gli alimenti attraverso l’esperienza sensoriale e a riflettere sul valore del cibo quotidiano. La seconda parte del percorso ha avuto un cuore preciso: il pane raffermo, simbolo di memoria e sobrietà. Così sono nati piatti dolci e salati, preparati grazie anche al supporto dei cuochi della ditta Camst, che hanno messo a disposizione pane in esubero evitando ogni spreco e cucinando insieme ai piccoli.

Questo patrimonio di gesti e saperi è stato raccolto nel quaderno di cucina “Bun pàï der pan, tant ancheu come duman” – “Buono come il pane, tanto oggi quanto domani” – curato da L’Arvangia e realizzato in collaborazione con l’Istituto comprensivo. Il volume sarà presentato in occasione dell’inaugurazione, accompagnando le immagini scattate da Alberto Cacciatore e Guido Fornaro: fotografie che restituiscono la spontaneità delle mani in gioco, delle espressioni stupite e della gioia nel condividere il cibo.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Attenti allo Spreco!”, promosso da anni dall’ASL CN2 con il patrocinio della Regione Piemonte, con l’obiettivo di diffondere stili di vita sostenibili e consapevoli. L’Arvangia, realtà da sempre attenta alle tradizioni e al territorio, ne è partner attivo insieme a enti e associazioni locali.

La mostra sarà visitabile fino al 16 novembre: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.