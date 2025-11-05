 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 05 novembre 2025, 12:04

A fine marzo la tradizionale commemorazione per l'eccidio delle Fosse Ardeatine: a Mondovì interverrà il nipote di Ignazio Vian

L'iniziativa, curata dall'associazione "col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo", si svolgerà come da tradizione a Piazza nei giardini Salvo d'Acquisto lunedì 30 marzo 2026

A fine marzo la tradizionale commemorazione per l'eccidio delle Fosse Ardeatine: a Mondovì interverrà il nipote di Ignazio Vian

La onlus "col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo" pensa già all'annuale cerimonia nel giardino "Salvo d'Acquisto" a Piazza, ove sorge il monumento ai due eroici militari, martiri civili della Resistenza, che è fissata per lunedì 30 marzo 2026. 

"Si è presentata la opportunità per ospitare - spiegano dall'assoziaione -, quale relatore principale, il nipote di Ignazio Vian, medaglia d'oro al valor militare per la lotta di Liberazione, che operò, quale Partigiano, nell'area di Boves, ma pure nella nostra area di Valle Corsaglia e fu impiccato in torino, nel Corso Vinzaglio, dopo ogni sorta di  sevizie. Il dott. Lorenzo Vian, che ha parenti in città, si è detto ben felice di poter evidenziare agli studenti delle scuole monregalesi  ed agli amici della Resistenza, la  limpida personalità dello zio, formatosi alla cultura ed allo spirito religioso presso le istituzioni scolastiche dei Gesuiti in Roma"

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium