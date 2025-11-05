"Di Filo In Filo Lana": mostra mercato di filati e manufatti artigianali al Filatoio Rosso

Torna l'appuntamento con "Di Filo In Filo Lana", la mostra mercato dedicata ai filati e ai manufatti artigianali, che animerà il suggestivo Filatoio Rosso di Caraglio nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 novembre, con ingresso libero.

La manifestazione aprirà i battenti sabato 8 novembre dalle 14 alle 19 e proseguirà domenica 9 novembre dalle 9 alle 19, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire creazioni artigianali, filati di qualità e di partecipare a numerosi laboratori creativi per adulti e bambini.

Tra le attività proposte:

Creazione sartoriale di un capo natalizio per la bambola preferita

Stampa su tessuto a tema natalizio

Tessitura a mano

Laboratorio per bambini: decorazione natalizia con la lana (gratuito!)

Realizzazione di un mandala all'uncinetto per decorare l'albero

Creazione di fiocchi di neve decorativi

I posti sono limitati e la prenotazione è consigliata. Per iscriversi ai laboratori è possibile contattare la Biblioteca Civica al numero 0171 617714 . La quota di iscrizione è di € 5,00 (ad eccezione del laboratorio gratuito per bambini).

Un weekend all'insegna della manualità, della creatività e della tradizione tessile, perfetto per immergersi nell'atmosfera delle feste e riscoprire il piacere del fatto a mano.