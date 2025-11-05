Emanuele Filiberto di Savoia torna a Vicoforte per le celebrazione in ricordo del Re Vittorio Emanuele III e della Regina Elena

Torna nuovamente in Granda Emanuele Filiberto di Savoia che, come già fatto in altre occasioni, sabato 8 novembre parteciperà alle celebrazione in ricordo dei bisnonni, il Re Vittorio Emanuele III e della Regina Elena.

L’evento, organizzato dall’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon (I.N.G.O.R.T.P.), riunirà rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e dei Reparti Storici, oltre a numerose autorità civili e militari.

Il programma della giornata si aprirà alle 9 con il ritrovo e la registrazione dei partecipanti, seguito alle 10 dallo sfilamento con onori alla Massima Autorità militare e dalla tradizionale alzabandiera, accompagnata dalla Fanfara ANA “Montenero” di Torino.

La santa messa solenne in suffragio dei reali sarà officiata alle 11 alla presenza di Emanuele Filiberto di Savoia, Duca di Savoia, Principe di Piemonte, Principe di Venezia e Presidente Onorario I.N.G.O.R.T.P.

Al termine della funzione sono previsti gli interventi istituzionali delle autorità.