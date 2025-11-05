Envie celebra il 4 Novembre tra memoria, impegno civico e solidarietà alpina

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, domenica 9 novembre Envie renderà omaggio ai propri caduti e, al tempo stesso, celebrerà lo spirito di solidarietà che anima da sempre il Gruppo Alpini locale.

Il programma della giornata prevede, alle 10, la messa nella chiesa parrocchiale, seguita alle 10,50 dalla cerimonia al monumento ai caduti in piazza Municipio con l’alzabandiera e l’inno nazionale cantato dagli alunni della scuola primaria.

Seguiranno gli onori ai caduti con la deposizione della corona d’alloro, l’allocuzione del sindaco e delle autorità ospiti, la presentazione del “Libro Verde della Solidarietà Alpina” e un intervento degli alunni dedicato alla Grande Guerra 1915-1918.

A conclusione delle cerimonie ufficiali, alle 11, si terrà un rinfresco nel salone comunale o sotto i portici del palazzo municipale, offerto dall’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Sezione di Envie.

La giornata proseguirà alle 12,45 con un momento conviviale presso la Bocciofila Comunale.

La manifestazione è organizzata dal Gruppo ANA di Envie, appartenente alla sezione di Saluzzo e guidato dal capogruppo Giacomino Sandrini, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci presieduta da Carlo Artusio e con il patrocinio del Comune di Envie.

In occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre, gli alpini hanno inoltre onorato le croci del viale della Rimembranza e i monumenti dedicati agli enviesi caduti e dispersi, dalle guerre del Risorgimento fino alla Seconda Guerra Mondiale e alla ritirata di Russia, adornandoli con fiocchi tricolori.

Anche il Gruppo ANA della frazione Occa, guidato da Chiaffredo Civallero, celebrerà la festa del 4 Novembre con una messa alle 10 nella parrocchia di Santa Maria, seguita dalla deposizione della corona d’alloro e dal tradizionale rinfresco. Al termine delle due cerimonie, i gruppi ANA del capoluogo e della frazione si ritroveranno insieme per condividere un momento conviviale alla bocciofila comunale, nel segno dell’amicizia e dell’unità.

“Iniziative di solidarietà e di protezione civile, interventi in caso di emergenze e in occasione di grandi e piccole calamità, partecipazione ed organizzazione di manifestazioni e cerimonie pubbliche riconosciute dallo Stato sono la vera mission degli alpini” spiega Gaetano Giugliano, segretario del gruppo ANA di Envie, sottolineando la forte collaborazione con l’amministrazione comunale.

Dal 2001, tutto l’impegno e la generosità degli alpini confluiscono nel Libro Verde della Solidarietà Alpina, in cui ogni gruppo annota le ore di volontariato donate e le iniziative svolte a favore della collettività. “Ogni anno – racconta Giugliano – le ore di lavoro e le eventuali somme raccolte vengono comunicate alla sezione di Saluzzo, che poi invia tutto alla sede nazionale di Milano. Gli enti beneficiari sono numerosi: dagli Alpini in armi agli anziani, dal Banco Alimentare alle scuole, fino alla protezione civile, alle missioni, allo sport e ai donatori di sangue”.

Nel corso del 2024, il gruppo ANA di Envie ha donato 17 ore di lavoro a favore della comunità, confermando lo spirito di servizio che da sempre contraddistingue gli alpini. Un impegno che si rinnova ogni anno, nel solco del motto che ne guida l’azione: “Onorare i morti aiutando i vivi”.