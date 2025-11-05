IL Csi Cuneo compie 80 anni: stand celebrativo nel villaggio della Stracôni

Il Centro Sportivo Italiano (Csi) Comitato di Cuneo sarà presente all’interno del villaggio della STRACÔNI 2025 in piazza Galimberti, con uno stand celebrativo dei propri 80 anni di fondazione. All’interno dello stand, genitori e bambini potranno scattarsi delle fotografie grazie alla creazione di simpatici cartonati personalizzati.

Altri due stand simili saranno posizionati lungo il percorso della manifestazione: uno in largo Audifreddi e l’altro in viale Angeli nei pressi della discesa Giordanengo.

A chi si presterà per le fotografie saranno regalati dei simpatici gadgets a ricordo degli 80 anni del sodalizio cuneese che dal 1945, promuove sul territorio provinciale uno sport a misura di persona, fondato sui valori dell’educazione, della crescita individuale e collettiva, dell’impegno e dell’aggregazione sociale.