Manta celebra il futuro: benvenuto ai nuovi nati, Costituzioni ai diciottenni e borse di studio agli studenti

Manta si prepara a vivere un pomeriggio dal significato civico e simbolico. Venerdì 7 novembre, a partire dalle 17,30, in Santa Maria del Monastero, si terrà la cerimonia di benvenuto ai nuovi nati, la consegna delle Costituzioni ai neo diciottenni e delle borse di studio agli studenti meritevoli.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, vuole unire in un unico momento pubblico tre passaggi fondamentali del paese: la nascita, l’ingresso nella cittadinanza attiva e il riconoscimento dell’impegno scolastico.

Il pomeriggio si aprirà con la cerimonia di benvenuto ai nuovi nati, dedicata ai bambini venuti al mondo tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2025, in un gesto di accoglienza e augurio da parte di tutta la cittadinanza mantese.

Seguirà la consegna delle Costituzioni ai neo diciottenni, un momento che segna il passaggio alla piena consapevolezza dei propri diritti e doveri.

Per l’occasione interverrà il professor Roberto Calvo, docente di diritto privato e professore ordinario presso l’Università della Valle d’Aosta, che offrirà una riflessione sul valore e sull’attualità della Carta Costituzionale.

Infine, spazio alla consegna delle borse di studio, destinate agli studenti che si sono distinti per merito nelle scuole primarie, secondarie e università.

“Questa evento rappresenta un momento di forte unità e orgoglio per la nostra comunità – sottolinea il sindaco di Manta, Ivana Casale – Celebrare i nuovi nati, i giovani che diventano cittadini a pieno titolo e gli studenti che si distinguono per merito significa valorizzare il futuro di Manta, fondato su partecipazione, impegno e speranza”.

L’Amministrazione comunale invita famiglie, amici e cittadini a partecipare numerosi a questo evento che unisce memoria, crescita e riconoscenza collettiva, nel segno di una comunità che guarda al domani con fiducia.