METEO / Fine del caldo anomalo: piogge in arrivo sul Cuneese venerdì

Si interrompe la lunga fase di bel tempo e temperature miti che ha caratterizzato i primi giorni di novembre nel Cuneese. L'alta pressione di matrice africana che sta garantendo giornate soleggiate con valori termici superiori alla media stagionale cederà il passo, tra giovedì e venerdì, a una perturbazione atlantica che interesserà marginalmente il territorio.

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, oggi il cielo si manterrà ancora sereno su tutto il territorio con temperature massime che raggiungeranno i 16°C a Cuneo. Da domani, giovedì 6 novembre, una saccatura atlantica avanzerà verso est evolvendo in una depressione sul Golfo del Leone: il cielo sarà velato per il passaggio di nubi alte e stratificate, con temperature minime che scenderanno a 6°C a Cuneo. Le massime si attesteranno sui 15°C.

Il peggioramento più marcato è atteso per venerdì, quando la circolazione depressionaria si sposterà verso la Sardegna causando un debole peggioramento sulle Alpi sudoccidentali. Sono previste precipitazioni deboli o localmente moderate proprio sul Cuneese, in particolare sui settori alpini, nevose oltre i 1900-2100 metri. Le temperature subiranno un ulteriore calo: a Cuneo si prevedono minime di 7°C e massime di 12°C. Lo zero termico scenderà fino a 2200-2400 metri sulle Alpi sudoccidentali.

I venti saranno deboli o localmente moderati da est-sudest sulle Alpi, con una debole ventilazione settentrionale in pianura in serata.

Il weekend porterà un netto miglioramento grazie all'allontanamento della depressione verso l'area balcanica. Sabato 8 novembre il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso, anche se nelle prime ore del mattino saranno possibili locali nubi basse sull'Appennino. Le temperature torneranno a salire con lo zero termico che risalirà sui 2800-2900 metri.

La prossima settimana dovrebbe iniziare all'insegna della stabilità, ma l'evoluzione successiva indica una possibile nuova fase perturbata tra il 14 e il 16 novembre con piogge più estese e nevicate sulle Alpi.