 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 05 novembre 2025, 16:57

METEO / Fine del caldo anomalo: piogge in arrivo sul Cuneese venerdì

Temperature in calo e precipitazioni previste su Alpi Marittime e Liguri. Nel weekend torna il sole ma con possibili nebbie in pianura

Immagine di repertorio, fotografia di Erik Witsoe

Immagine di repertorio, fotografia di Erik Witsoe

Si interrompe la lunga fase di bel tempo e temperature miti che ha caratterizzato i primi giorni di novembre nel Cuneese. L'alta pressione di matrice africana che sta garantendo giornate soleggiate con valori termici superiori alla media stagionale cederà il passo, tra giovedì e venerdì, a una perturbazione atlantica che interesserà marginalmente il territorio.

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, oggi il cielo si manterrà ancora sereno su tutto il territorio con temperature massime che raggiungeranno i 16°C a Cuneo. Da domani, giovedì 6 novembre, una saccatura atlantica avanzerà verso est evolvendo in una depressione sul Golfo del Leone: il cielo sarà velato per il passaggio di nubi alte e stratificate, con temperature minime che scenderanno a 6°C a Cuneo. Le massime si attesteranno sui 15°C.

Il peggioramento più marcato è atteso per venerdì, quando la circolazione depressionaria si sposterà verso la Sardegna causando un debole peggioramento sulle Alpi sudoccidentali. Sono previste precipitazioni deboli o localmente moderate proprio sul Cuneese, in particolare sui settori alpini, nevose oltre i 1900-2100 metri. Le temperature subiranno un ulteriore calo: a Cuneo si prevedono minime di 7°C e massime di 12°C. Lo zero termico scenderà fino a 2200-2400 metri sulle Alpi sudoccidentali.

I venti saranno deboli o localmente moderati da est-sudest sulle Alpi, con una debole ventilazione settentrionale in pianura in serata.

Il weekend porterà un netto miglioramento grazie all'allontanamento della depressione verso l'area balcanica. Sabato 8 novembre il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso, anche se nelle prime ore del mattino saranno possibili locali nubi basse sull'Appennino. Le temperature torneranno a salire con lo zero termico che risalirà sui 2800-2900 metri.

La prossima settimana dovrebbe iniziare all'insegna della stabilità, ma l'evoluzione successiva indica una possibile nuova fase perturbata tra il 14 e il 16 novembre con piogge più estese e nevicate sulle Alpi.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium