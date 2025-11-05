Nuovo servizio comunitario a Scagnello: prende il via il laboratorio “Altrove e qui”

Nuovo progetto in vista per i minori della Comunità Riabilitativa Psicosociale “Gianburrasca”, una struttura residenziale con funzioni di tipo riabilitativo nei confronti di adolescenti che necessitano di un periodo in ambiente protetto come supporto al reinserimento sociale in seguito alla fase acuta di una patologia psichiatrica dell’età evolutiva seguita dalla Cooperativa Coesioni Sociali di Alba.

La Comunità ha la finalità rivolta a dare risposta ai bisogni dei minori e i loro familiari in situazioni di disagio, grazie all’offerta di un percorso di recupero articolato in diversi livelli di progettualità e molteplici iniziative sociali.

Ne è un esempio la nuova esperienza di spazio di terapia occupazionale denominato “Altrove e qui” che le ragazze e i ragazzi di “Gianburrasca” inizieranno venerdì 7 novembre 2025 alle ore 15:00.

Il laboratorio vede la collaborazione del Comune e della Pro Loco di Scagnello e consiste in servizi di piccolo ristoro, buffetteria e caffetteria.

Dalla sua inaugurazione, il servizio sarà aperto in orari e giornate prestabilite, dando peraltro un grande servizio a tutta la popolazione del piccolo Comune che vede così riaprire un piccolo spazio di aggregazione.