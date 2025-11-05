 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 05 novembre 2025, 15:35

Primo premio al concorso "Dolce Barbera" 2025 per l'IIS Alberghiero Donadio

Gli studenti Simone Languzzi e Lorenzo Giraudo conquistano il trofeo al Castello di Costigliole d'Asti con una torta moderna che valorizza il territorio

Primo premio al concorso &quot;Dolce Barbera&quot; 2025 per l'IIS Alberghiero Donadio

Grande soddisfazione per l’IIS Alberghiero “Donadio”, che lunedì 3 novembre ha conquistato il 1° posto al Concorso di Pasticceria “Dolce Barbera”, organizzato dalla Bisco Academy nella splendida cornice del Castello di Costigliole d’Asti.

Gli studenti Simone Languzzi e Lorenzo Giraudo della 4ª Pasticceria, preparati dal prof. Mauro Putto ed accompagnati alla competizione dalla prof.ssa Paola Giraudo, hanno presentato una raffinata torta moderna ispirata alla tradizione e realizzata, come richiesto dal regolamento, utilizzando il vino Barbera come ingrediente caratterizzante di uno dei suoi componenti.

I nostri alunni si sono confrontati con compagni provenienti da altri istituti alberghieri mettendo in mostra talento e passione - racconta prof. Putto -. Il dolce realizzato ha saputo coniugare creatività, tecnica e valorizzazione del territorio, convincendo la giuria e conquistando il Trofeo '1° Classificato – Dolce Barbera 2025' e un riconoscimento speciale all’interno dell’evento 'Rosso Barbera'”.

Un successo che porta in alto il nome della scuola e premia l'impegno, la passione e la professionalità dimostrati dagli studenti e dai docenti.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium