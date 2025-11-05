Primo premio al concorso "Dolce Barbera" 2025 per l'IIS Alberghiero Donadio

Grande soddisfazione per l’IIS Alberghiero “Donadio”, che lunedì 3 novembre ha conquistato il 1° posto al Concorso di Pasticceria “Dolce Barbera”, organizzato dalla Bisco Academy nella splendida cornice del Castello di Costigliole d’Asti.

Gli studenti Simone Languzzi e Lorenzo Giraudo della 4ª Pasticceria, preparati dal prof. Mauro Putto ed accompagnati alla competizione dalla prof.ssa Paola Giraudo, hanno presentato una raffinata torta moderna ispirata alla tradizione e realizzata, come richiesto dal regolamento, utilizzando il vino Barbera come ingrediente caratterizzante di uno dei suoi componenti.

“I nostri alunni si sono confrontati con compagni provenienti da altri istituti alberghieri mettendo in mostra talento e passione - racconta prof. Putto -. Il dolce realizzato ha saputo coniugare creatività, tecnica e valorizzazione del territorio, convincendo la giuria e conquistando il Trofeo '1° Classificato – Dolce Barbera 2025' e un riconoscimento speciale all’interno dell’evento 'Rosso Barbera'”.

Un successo che porta in alto il nome della scuola e premia l'impegno, la passione e la professionalità dimostrati dagli studenti e dai docenti.