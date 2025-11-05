Settantesimo anniversario dell’Ordine dei Commercialisti di Cuneo al Teatro Toselli

Ieri pomeriggio, 4 novembre 2025, il Teatro Toselli di Cuneo ha ospitato l’evento celebrativo per il Settantesimo anniversario dalla fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo (1955–2025), alla presenza di una platea gremita di professionisti e numerose autorità istituzionali e di categoria.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto, cittadino cuneese, ha voluto esprimere la sua personale vicinanza ai Commercialisti della provincia con un videomessaggio carico di riconoscenza e stima.

A seguire, i saluti istituzionali dell’Assessore Regionale Marco Gallo, del Presidente della Provincia Luca Robaldo e della Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero hanno sottolineato il ruolo centrale dell’Ordine nella vita economica e sociale del territorio.

Il filo conduttore dell’evento è stato il Tempo, declinato in tutte le sue dimensioni: memoria, responsabilità e futuro; il Presidente dell’Ordine Fabio Cigna ha aperto i lavori con un discorso ispirato, seguito dagli interventi dei past Presidenti e dei rappresentanti delle principali istituzioni professionali. Tra questi, il Presidente Nazionale Elbano De Nuccio e numerosi Consiglieri Nazionali hanno portato il loro contributo, rafforzando il legame tra la dimensione locale e quella nazionale della professione.

Come da tradizione, sono stati premiati i professionisti che hanno raggiunto i 50, i 40 e i 25 anni di attività, testimoni viventi della dedizione e della continuità che caratterizzano la comunità dei commercialisti cuneesi.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto ai tanti sponsor BANCA DI BOVES, OPEN DOT COM SPA, SISTEMI CUNEO, VERSYA SYS-DAT GROUP, OFFX, SALUZZO BROKER, ELIOSERENO HOME che hanno sostenuto l’iniziativa.

L’evento ha rappresentato non solo una celebrazione, ma un’occasione di riflessione condivisa sul valore della professione, sulla sua evoluzione e sul ruolo che continuerà a svolgere nel tessuto economico e sociale del Paese.





