Ciclisti bloccati a Madonna d’Ardua, in alta Valle Pesio: salvati dai Vigili del Fuoco

Si è conclusa fortunatamente senza feriti la disavventura di due ciclisti rimasti bloccati nel pomeriggio di oggi nei pressi di Madonna d’Ardua, in alta Valle Pesio. L’allarme è scattato intorno alle 15, quando è arrivata la segnalazione di due persone in difficoltà dopo una caduta, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche.

Il problema maggiore, però, è sorto quando i due sportivi non sono più riusciti a scendere in autonomia a causa del terreno estremamente viscido. A quel punto è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno inviato sul posto una squadra del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) da Cuneo, supportata dall’elisoccorso.

Raggiunti i ciclisti, i soccorritori li hanno tratti in salvo e accompagnati a valle in completa sicurezza.